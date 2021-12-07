Дерзайте, у вас все получится: кому из знаков Зодиака повезет в любви с 6 по 12 декабря

Гороскоп на декабрь 2021 говорит о том, что последний месяц года станет непредсказуемым и оригинальным. Возможны неожиданные ситуации и встречи, которые станут началом череды приятных событий.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым невероятно повезет в любви в ближайшую неделю, с 6 по 12 декабря. Об этом информирует SlovoFraza.

Телец

Вы от природы обладает сильной эмпатией, но на этой неделе звезды усилят ее в разы. Вам придется держать себя в руках, так как вы сможете увидеть и почувствовать буквально все – и плохое, и хорошее.

Любовная удача вас не покинет в нужный момент, но нужно соблюдать баланс во всем. В вопросах любви прислушайтесь к внутреннему голосу. В сложной ситуации вас поддержит и поймет близкий человек.

Рак

Неделя будет непростой и Ракам придется проявить в любви свои лидерские качества. Вам придется направлять себя и любимого человека в нужном направлении.

Самым актуальным этот совет станет в конце недели. А вот для одиноких Раков наступает самое благоприятное время для новых знакомств и флирта.

Скорпион

Рецепт любовного счастья для Скорпионов на этой неделе очень прост: комфортная обстановка, приятные вечера, интересный досуг и весь негатив свести к минимуму.

Для сохранения и улучшения привлекательности Скорпионам нужно хорошенько выспаться. Хорошее самочувствие поможет обрести уверенность и восхищенные взгляды противоположного пола.

Водолей

Звезды и планеты на этой неделе решили помочь Водолеям исполнить самые заветные желания. Это касается всех сфер жизни, но любви – в первую очередь.

Тем Водолеям, которые уже находятся в отношениях, стоит уделить время и внимание своей второй половинке – возможно понадобится ваша помощь. Ваши усилия будут замечены и оценены по достоинству.