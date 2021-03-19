День весеннего равноденствия 2021: как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось

Как загадать главное желание в День весеннего равноденствия

Для этого желательно уединиться, и в спокойной обстановке обдумать и выбрать одно - самое важное желание. Затем следует провести медитацию на его исполнение, ведь в День весеннего равноденствия эта практика приобретает сверхсилу.

Поставьте перед собой горящую свечу (желательно, чтобы она была красного цвета). Представьте мысленно, закрыв глаза, что ваше желание уже сбылось. В своей фантазии нарисуйте эту картинку - то ли себя вместе с любимым человеком, то ли новый дом, то ли важные покупки, то ли себя в новой должности... Насладитесь энергетикой счастья и радостью успеха.

После этого мысленно поместите созданную картинку в розовый шар и подтолкните его легким движением руки вверх, и пусть он поднимается в небо. Проследите за ним, пока он не исчезнет в вышине.

Вселенная обязательно услышит вашу просьбу, главное, чтобы желание было искренним и бескорыстным.

В то же время отметим, что День весеннего равноденствия отличается еще одной магической сверхвозможностью - ритуалы на привлечение денег, проведенные в этот день, считаются особенно эффективными.