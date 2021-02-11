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День Святого Валентина 2021: какие подарки нельзя дарить своим любимым

Автор: Анна Шиканова

День Святого Валентина уже на пороге и многие задумываются о том, чем порадовать свою половинку. Подарок должен символизировать чувства и порадовать любимого человека. Некоторые подбирают что-то неожиданное, а некоторые – подарки со смыслом. Но есть категория презентов, которые категорически нельзя дарить 14 февраля – они могут навлечь беду и разрушить отношения.

Эксперты назвали предметы, которые нельзя дарить на День всех влюбленных. Об этом пишет Radiotrek.

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Острые предметы (ножи и вилки)

На острых предметах может скапливаться негативная энергия и подарив красивый набор ножей или вилок, вы можете навлечь неудачу на человека. А вместе с тем – и на ваши отношения.

Комнатные тапочки

Думаете, что пушистые комнатные тапочки станут отличным подарком на День Святого Валентина? Ошибаетесь. Есть такая старая примета: если подарить любимому человеку тапочки, то он (или она) уйдут из вашей жизни.

Украшения из жемчуга

Такой подарок является нежелательным не только на День Святого Валентина, а и по другому поводу. По старым приметам, жемчуг символизирует слезы вдов и сирот. Такой подарок привлечет болезни, потери и слезы.

Алкоголь

Считается, что алкоголь в подарок отнимает у человека здоровье. Лучше уж организовать романтический ужин и просто купить к нему хорошую бутылку вина.

Мужское белье

Не самый удачный выбор, так как, если верить предрассудкам, любимый пойдет "налево".

Шарф

Казалось бы, что может символизировать такой нужный предмет гардероба? Оказывается, шарф символизирует скорую разлуку с близким человеком. Запишитесь на мастер-класс по вязанию, и пусть любимый вам купит пряжу для вязания – свяжите ему самостоятельно.

Фотографии

Старая примета гласит, что фотографии обещают разлуку и расставания. Поэтому красивые коллажи или совместная фотография в рамочке – табу. Можете вместе выбрать фоторамку и снимок, но не к празднику.

Часы

Еще один неудачный подарок по любому поводу. Некоторые данные говорят, что это к измене, некоторые к разрыву. Ремешок часов охватывает запястье, там, где прощупывается пульс. А это имеет прямое отношение к сердцу. Сердце будет хотеть вырваться.

Косметика для ванной

Все, что относится к мытью в ванной – под запретом, иначе любимый человек "смоется" из вашей жизни.

Полотенце

Странно, но и этот предмет может привести к расставанию. Но можно спасти ситуацию и подарить парные полотенца в комплекте.

Напомним, ранее мы писали о том, как подготовиться к романтическому свиданию в День святого Валентина.

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Новости Украины подароксоветыДень влюбленныхДень Святого Валентина
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