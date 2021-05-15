День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей
В Украине и мире сегодня 15 мая отмечают светлый праздник - Международный день семьи (International Day of Families).
Как поздравить родных с этим трогательным днем в стихах и милых открытках - смотрите ниже в нашем материале.
Традиции Дня семьи
Этот праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Интересно, что кроме международного, в Украине празднуется и свой День семьи. Его основали в 2012 году, и будет он отмечаться 8 июля.
Каждый год в этот праздник во всем мире проводят различные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи.
Этот день, конечно же, следует провести со своими родными и близкими, посвятив им максимум своего внимания, теплоты и заботы.
Поздравьте любимых людей красивыми стихами и открытками
Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
Есть поддержка у меня -
Моя дружная семья,
Я за ней как за стеною,
Справлюсь с трудностью любою.
Это даже не секрет -
Без семьи и счастья нет.
И тебе семьи навеки
Я желаю самой крепкой!
Семья - как много в этом слове...
Всегда прекрасно жить в семье.
Семьей на отдых отправляться,
Переживать лихие дни.
Вам в день семьи я пожелаю
Всем семьи крепкие иметь.
Не забывайте - легче вместе
Все трудности преодолеть.
В окружении семьи
Человек всегда счастливей,
Много здесь тепла, любви,
Слов заботливых, красивых!
И доказано давно -
В браке дольше живут люди,
Так цените, что дано,
Зря Господь сводить не будет!
Нет ни чего важней на свете,
Чем трепет в сердце от любви,
Когда уютом обогреты
Все члены дорогой семьи.
Как поздравить близких с Днем семьи словами и картинками
Избавляйтесь от навеянных убеждений, цените каждую минуту со своими родными, не обращайте внимания на разные мелочи, выбирайте духовное благо. Доверяйте окружающим, показывайте свои настоящие чувства и будьте собой в любых ситуациях.
Фото: С Международным днем семьи (freepik)
Берегите семью, без нее никуда, только близкие люди помогут и поймут в любой ситуации. Без семьи жизнь пуста и одинока, так пусть рядом с тобой всегда будут твои любимые и близкие. С международным днем семьи!
День семьи, особый праздник! Желаю чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпения, счастья и сил бороться с любыми неурядицами!
Поздравляем с днем семьи! Желаем счастья и крепкого здоровья взрослым и деткам. Пусть в Вашем доме всегда будет мир и порядок. Чтобы Вы всегда радовали и понимали друг друга.
День семьи 2021 (все фото: pixabay)
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