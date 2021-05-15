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День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

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Суббота 15 мая 2021 07:00
День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей Фото: День семьи 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине и мире сегодня 15 мая отмечают светлый праздник - Международный день семьи (International Day of Families).

Как поздравить родных с этим трогательным днем в стихах и милых открытках - смотрите ниже в нашем материале.

Традиции Дня семьи

Этот праздник был учрежден в 1993 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Интересно, что кроме международного, в Украине празднуется и свой День семьи. Его основали в 2012 году, и будет он отмечаться 8 июля.

Каждый год в этот праздник во всем мире проводят различные дискуссии, конференции, фестивали, посвященные вопросам семьи.

Этот день, конечно же, следует провести со своими родными и близкими, посвятив им максимум своего внимания, теплоты и заботы.

Поздравьте любимых людей красивыми стихами и открытками

Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

Есть поддержка у меня -
Моя дружная семья,
Я за ней как за стеною,
Справлюсь с трудностью любою.

Это даже не секрет -
Без семьи и счастья нет.
И тебе семьи навеки
Я желаю самой крепкой!

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

Семья - как много в этом слове...
Всегда прекрасно жить в семье.
Семьей на отдых отправляться,
Переживать лихие дни.

Вам в день семьи я пожелаю
Всем семьи крепкие иметь.
Не забывайте - легче вместе
Все трудности преодолеть.

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

В окружении семьи
Человек всегда счастливей,
Много здесь тепла, любви,
Слов заботливых, красивых!

И доказано давно -
В браке дольше живут люди,
Так цените, что дано,
Зря Господь сводить не будет!

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

Нет ни чего важней на свете,
Чем трепет в сердце от любви,
Когда уютом обогреты
Все члены дорогой семьи.

Как поздравить близких с Днем семьи словами и картинками

Избавляйтесь от навеянных убеждений, цените каждую минуту со своими родными, не обращайте внимания на разные мелочи, выбирайте духовное благо. Доверяйте окружающим, показывайте свои настоящие чувства и будьте собой в любых ситуациях.

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

Фото: С Международным днем семьи (freepik)

Берегите семью, без нее никуда, только близкие люди помогут и поймут в любой ситуации. Без семьи жизнь пуста и одинока, так пусть рядом с тобой всегда будут твои любимые и близкие. С международным днем семьи!

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

День семьи, особый праздник! Желаю чтобы дом был полной чашей, царило доверие, поддержка, любовь! Пусть гармония будет в вашей власти! Терпения, счастья и сил бороться с любыми неурядицами!

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

Поздравляем с днем семьи! Желаем счастья и крепкого здоровья взрослым и деткам. Пусть в Вашем доме всегда будет мир и порядок. Чтобы Вы всегда радовали и понимали друг друга.

День семьи 2021: самые красивые поздравления в картинках и стихах для любимых людей

День семьи 2021 (все фото: pixabay)

Ранее мы писали про все праздники, выходные и рабочие дни мая 2021.

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