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День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

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Субота 15 травня 2021 07:00
День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей Фото: День сім'ї 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні та світі сьогодні 15 травня відзначають світле свято - Міжнародний день сім'ї (International Day of Families).

Як привітати рідних з цим зворушливим днем у віршах і милих листівках - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Традиції Дня сім'ї

Це свято було засноване в 1993 році Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, що крім міжнародного, в Україні святкується і свій День сім'ї. Його започаткували у 2012 році, і буде він відзначатися 8 липня.

Щороку в це свято в усьому світі проводять різні дискусії, конференції, фестивалі, присвячені питанням сім'ї.

Цей день, звичайно ж, слід провести зі своїми рідними і близькими, присвятивши їм максимум своєї уваги, теплоти і турботи.

Привітайте коханих людей красивими віршами і листівками

Сім'я - це мама і тато,
Сім'я - це радісний сміх.
Сім'я - це дитинства етапи,
Сім'я - дорога в життя для всіх.

Бабулі, дідусі та онуки,
Братики, сестрички, Барбос...
Сім'я - це теплі руки
І фарбою вимазаний ніс.

У це свято сім'ї
Я вас від душі вітаю.
Нехай обходить вас негода...
Сім'ям всім я бажаю!

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

Тільки в сім'ї тобі допоможуть,
І тільки там тебе зрозуміють,
Вкажуть вірну дорогу,
І скажуть правду, брехню не скажуть!

Свою сім'ю завжди любіть,
Цінуйте кожну мить,
Її всім серцем бережіть,
Немов кришталь.

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

Дозвольте нам привітати вас
З міжнародним днем сім'ї.
І побажати вам жити завжди
В турботі, честі й любові!

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

Немає нічого важливішого в житті
За рідних людей та вашої сім'ї!
Сьогодні всім ми побажаємо,
Щоб сім'ї берегли свої,
Любіть близьких і поважайте,
Даруйте їм своє тепло,
Уваги більше приділяйте,
Адже з ними вам пощастило!

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

З нагоди Міжнародного дня сім'ї!
Усмішок вам і сонця.
Нехай завжди добрі промені
Сяють вам у віконце!

Як привітати близьких з Днем сім'ї словами і картинками

Позбавляйтеся від навіяних переконань, цінуйте кожну хвилину зі своїми рідними, не звертайте уваги на різні дрібниці, вибирайте духовне благо. Довіряйте оточуючим, показуйте свої справжні почуття і будьте собою в будь-яких ситуаціях.

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

Фото: з Міжнародним днем сім'ї (freepik)

Бережіть сім'ю, без неї нікуди, тільки близькі люди допоможуть і зрозуміють в будь-якій ситуації. Без сім'ї життя порожнє і самотнє, так нехай поруч з тобою завжди будуть твої кохані близькі. З Міжнародним днем сім'ї!

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

День сім'ї, особливе свято! Бажаю, щоб дім був повною чашею, панувала довіра, підтримка, любов! Нехай гармонія буде у вашій владі! Терпіння, щастя і сил боротися з будь-якими негараздами!

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

Вітаємо з днем сім'ї! Бажаємо щастя і міцного здоров'я дорослим і діткам. Нехай у Вашому домі завжди буде мир і порядок. Щоб ви завжди радували і розуміли один одного.

День сім'ї 2021: найкрасивіші привітання в картинках і віршах для коханих людей

День сім'ї 2021 (всі фото: pixabay)

Раніше ми писали про всі свята, вихідні та робочі дні травня 2021.

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