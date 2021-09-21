День осеннего равноденствия изменит судьбу этих знаков Зодиака: избранных всего четверо!

Близнецы

22 сентября станет очень удачным днем для Близнецов. Он будет полон приятных моментов и импровизации. Смело реализовывайте все задуманное вами и верьте в удачу. Астрологи говорят, что у вас выйдет сделать все, о чем вы давно мечтали. В этот день можно смело решать давно волнующие вопросы, отбросив сомнения.

Лев

День осеннего равноденствия станет очень благоприятным для Льва. Вы сможете понять, как достичь желанной цели, при этом не навредив другим людям. День очень удачен для общения с близкими, старыми знакомыми. Астрологи говорят, что Льва-одиночку может ждать судьбоносная встреча со второй половинкой, которая перевернет жизнь кардинальным образом.

Водолей

Этот особенный день будет насыщен многими приятными событиями и встречами. Смело принимайте полученные в этот день предложения, забыв про любые опасения и колебания. Астрологи говорят, что Водолея ждут встречи с деловыми людьми, которые помогут решить важные вопросы в профессиональной сфере.

Рыбы

День осеннего равноденствия 22 сентября станет очень удачным для представителей знака Зодиака Рыбы. Вам удастся разрешить давно волнующие проблемы. Многим Рыбам судьба подарит шанс раскрыть свои таланты и показать все, на что вы способны. Астрологи уверены, что ваши труды будут оценены по достоинству.

В чем особенность Дня осеннего равноденствия в этом году?

Этот день наступит 22 сентября 2021 в 22:20. День равноденствия считается "днем силы". А в этому году дата и время состоят из семи двоек, что имеет особое значение.

Цифра "2" в нумерологии является символом равновесия и парным числом. Соответственно, двойку наделяют особым свойством "пары".