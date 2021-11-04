День Казанской иконы Божьей матери: что строго запрещено делать 4 ноября, важные традиции

4 ноября 2021 года очень символический день, когда верующие празднуют День осенней или зимней Казанской иконы Божьей Матери. Сегодня нужно обязательно поздравить всех знакомы женщин, а брак, заключенный в этот день, сулил счастливую гармоничную жизнь.

Что в этот день можно и нельзя делать, важные приметы, обряды и обычаи - читайте ниже в нашем материале.

Важные традиции 4 ноября

В этот день нужно пойти в храм и помолиться этой знаменитой иконе Божьей Матери. У нее следует попросить защиты для себя и своих близких.

До этой даты важно было закончить любое строительство, а мужчин, возвращавшихся с работы или заработков встретить пышным столом.

Этот день хорошо подходит для свадьбы, ведь брак, заключенный 4 ноября, будет благословен небесами. Союз будет крепким, а в дому всегда - достаток.

Девушки, которым очень хочется выйти замуж, могут пойти в церковь, поставить две свечи у иконы, а затем проговорить про себя:

Как свечи ярко горят и рядом стоят, так и жизнь моя будет яркой, а рядом будет достойный спутник. Аминь.

Часто эту икону преподносили крестившимся после Таинства Крещения. Ее также давали в дар молодоженам при венчании. Икону вешали над кроваткой ребенка в качестве оберега. Путешественники брали этот образ с собой в дорогу.

Приметы на День Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября без дождя - плохой знак, обещающий неурожайный год. Считается, что дождь сегодня - это слезы Божьей Матери, которая молится за всех нас.

А вот сильный ливень предвещает, что ненастье продлится еще долго.

Утром собирается туман - впереди теплые дни.

Что строго запрещено делать в этот день

Тяжело работать, убирать, стирать.

Сквернословить, ругаться, выяснять отношения, обижать других словом или поступком.

Завидовать людям.

Одалживать деньги.

Отправляться в дальнюю дорогу.

Именинники 4 ноября:

Герман, Ираклий, Максимилиан, Анна, Николай, Федор, Василий, Владимир, Максим, Денис, Александр, Григорий, Захар, Константин, Елизавета, Иван.