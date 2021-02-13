UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о распаде семьи: эта связь пропала

Автор: Владимир Костырин

Звезда сериала "Отважная" и "Папик" участница шоу "Танці з зірками" и финалистка "Голосу країни" Дарья Петрожицкая, которая ранее сделала признание о потере ребенка, рассказала о распаде семьи после смерти отца, и о сложных отношениях с мамой.

Об этом популярная актриса разоткровенничалась в интервью Маше Ефросининой в передаче "Экзамен".

Популярные новости
Никакой интеллигентности: русский бизнесмен "наехал" на Потапа и Настю Каменских 08 февраля 2021
Лютые морозы до -28 и ни одного теплого дня: прогноз погоды до конца февраля 10 февраля 2021
Эти знаки Зодиака неожиданно обогатятся в марте: астрологи назвали трех счастливчиков 13 февраля 2021
Новолуние в Водолее: астролог рассказала, кому повезет больше всех 10 февраля 2021
В Украину движется новая волна снегопадов: какие области пострадают 13 февраля 2021
Как беременный хожу: Виктор Павлик пожаловался на лишний вес 12 февраля 2021
Павел Глоба назвал счастливчиков недели среди знаков Зодиака: им выпадет уникальный шанс! 09 февраля 2021
Жена Медведчука Марченко сообщила о горе в семье: эти злые дни 12 февраля 2021
Такого в Киеве не было последние 43 года: появился прогноз погоды до конца февраля 12 февраля 2021
Гороскоп на март 2021: эти знаки Зодиака ждет самый счастливый месяц в году 11 февраля 2021

Дарья также объяснила свое выражение о том, что когда не стало отца - закончилась и ее семья. Знаменитость отметила, что после трагедии - ее папа скончался в 2007 году в возрасте 43 лет от инсульта - мать (она по специальности балерина и также актриса) погрузилась в депрессию и замкнулась. Сама же актриса с младшей сестрой Анастасией пытались ее поддерживать и постоянно чем-то занимать. Сестры даже боялись, что мама может с собой что-то сделать.

"Как-то у нас папа держал эту семью. Как-то у нас покатилось потом... Понятное дело, что это не случилось в один день. Я просто помню те моменты. Вот есть запись на видеокассетах, сейчас уже на дисках... Я не знаю, как даже все это теперь найти, потому что там у нас в Чернигове ограбили квартиру... И я очень хочу туда поехать, когда найду свободное время, и найти и забрать те вещи, которые мне важны. Важны мне эти диски, и одна фотография - портрет с папой. И все - больше мне там ничего не надо!", - рассказала актриса.

Петрожицкая до сих пор в ярких красках вспоминает счастливые моменты из детства, как они всей семьей проводили время и ездили проведать бабушку в Житомир.

"И я помню эти застолья: куча народу, стол, все гуляют, потом кто-то начинает запевать. И вот сколько людей сидит - столько и партий голосов звучит. Я помню те понедельники (потому что в понедельник в театре выходной), и мы из кухни тащили стол, включали телевизор и садились вчетвером. Мама делала такие жареные бедрышки, запекала картошку. И у нас были такие понедельники. Папа включал старый проигрыватель и колонки. И очень редко папа доставал банджо или гитару, и ходил по квартире и пел. И это была семья! Я уже потом это поняла... Когда я выросла и общалась с мамой - поняла, что на самом деле ссоры были, просто мы с Настей об этом ничего не знали. Родители нам никогда не показывали, что что-то было не так. Но когда не стало папы, оно просто все пропало", - призналась Дарья.

Актриса объясняет такую "трещину" во взаимоотношениях с мамой потерей с ней связи. При этом горе сплотило ее с сестрой, с которой она раньше не дружила.

Дарья Петрожицкая (фото: скриншот с видео)

После того как Петрожицкая поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого и уехала в столицу, она каждые выходные приезжала в родной Чернигов, так как "не понимала, как мне вообще без мамы".

"Я переживаю за нее, она - за меня. А потом эта связь вообще пропала, мы начали очень ссориться. Наверное, это еще после моего замужества - потому что, мол, у меня есть своя жизнь... Я ей практически не звоню, а она мне очень редко... Мама - как родитель, это пример, каким нужно быть, и мы к ним тянемся. А для меня мама - пример, какой я не хочу стать", - сказала актриса.

Дарья также призналась, что на самом деле они с мамой очень похожи - оба Близнецы и Козы. Но девушку сильно коробит, что мама уже давно "опустила руки", а Петрожицкая - никогда не хочет морально сдаваться перед любыми вызовами.

Видео: Дарья Петрожицкая рассказала о распаде семьи после смерти отца, и объяснила сложные взаимоотношения с матерью

Ранее мы писали о том, что звезда сериала "Отважные" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о разводе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины семьяактрисановости шоу-бизнеса
Читайте также
Это забыть невозможно: беременная жена Джеджулы сделала признание об отношениях с шоуменом
Уже прооперировали! Сергей Бабкин раскрыл результаты лечения редкой болезни
Прогноз погоды