Дантес побелел от страха: Дорофеева рассказала о жутком инциденте в спальне на Бали

Змею заметили, когда семейная пара вернулась в номер после прогулки. При этом первым рептилию заметил Дантес.

"Вова выходит с белым лицом и говорит: "Не заходи туда. Там змея"… Змея была небольшая. Но я боюсь всего, что ползает, летает, мне все это страшно", - вспоминала Надя.

Она также призналась, что расплакалась после того, как узнала, что в их спальне поселилась "гостья".

Пришлось вызывать специалистов, чтобы они выловили змею. В отеле сказали, что змея была неядовитая, но ловцы змей боялись ее. Дорофеева также рассказала, что в ту ночь на не могла уснуть, и за ночь несколько раз вставала, включала свет и все проверяла.

Надя Дорофеева рассказала о змее в спальне на Бали (видео: YouTube)