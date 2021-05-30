Эти три знака Зодиака ждут великие перемены в июне 2021: Глоба назвал самых везучих

Овен

Овнам июнь 2021 подарит множество новых знакомств. Если вы одиноки, у вас будет отличный шанс наладить личную жизнь. Особенно обратите внимание на тех людей, что заняты в той же профессии, что и вы сами. Но не следует летать в облаках - трезво оценивайте все ситуации и не верьте льстивым обещаниям.

Рак

Первый месяц лета будет для Раков перспективным во всех отношениях. Июнь обещает множество новых профессиональных и романтических связей. Одиноким Ракам светит перспектива больших перемен в личной жизни. Если у вас были проблемы с работой, ждите новых предложений.

Рыбы

Для Рыб июнь станет настоящим расцветом. Пришло время воплощать в жизнь все самые смелые задумки. Если намечается свадьба, июнь - самый лучший период. При этом возможны конфликты с возлюбленными из-за флирта на стороне. Требуйте больше уважения к себе - вы этого достойны!

Глоба также назвал благоприятные и не очень даты в июне 2021: