Бывшая жена Остапчука снова уличила ведущего в обмане: 14 секунд для сторис

Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко сделала очередное разоблачающее заявление о ведущем, на этот раз не об изменах , и обвинила того в лукавстве, когда шоумен рассказывает на публику о своих частых встречах с детьми.

По ее словам, экс-супруг сильно преувеличивает, когда в социальных сетях "отчитывается" об общении с дочкой Эмилией (2013 года рождения) и сыном Эваном-Александром (2018 года рождения) - их общими детьми.

Войченко отметила, что на самом деле Остапчук, с которым прожила в браке 12 лет и рассталась со скандалами, видит малышей не так часто, как демонстрирует это в интернете.

"Наверное, в школе он с ними видится. В садике", - рассказала она.

Также Войченко с сарказмом прокомментировала публикации телеведущим этих кадров с детьми.

"14 секунд для stories... Ой..." - сказала бывшая жена Остапчука.

Девушка также добавила, что боль после развода осенью 2019 года до сих пор не прошла, но сейчас с Владимиром у нее нет никаких отношений.

"Я не хочу, в принципе, говорить о человеке, который никоим образом не участвует в жизни моей семьи", - сказала она.

Елена призналась, что задумалась о своей личной жизни, а саму ее впервые после развода заметили на публичном мероприятии в компании с мужчиной, имя которого девушка пока предпочла не называть.

Напомним, что после развода пары шоумен пытался забрать у Войченко двух общих детей. Судебный процесс продолжается и поныне.

Елена Войченко с детьми (instagram.com/olenavoychenko)