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Колишня дружина Остапчука знову викрила ведучого в обмані: 14 секунд для сторіс

Новость на русском → Київ, Четвер 18 березня 2021 22:13
Колишня дружина Остапчука знову викрила ведучого в обмані: 14 секунд для сторіс Екс-дружина Володимира Остапчука Олена Войченко висловилася про шоумена (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Колишня дружина Володимира Остапчука Олена Войченко зробила чергову викриваючу заяву про ведучого, цього разу не про зради, і звинуватила того в лукавстві, коли шоумен розповідає на публіку про свої часті зустрічі з дітьми.

Про це дівчина повідомила журналістам програми "ЖВЛ".

За її словами, екс-чоловік сильно перебільшує, коли в соціальних мережах "звітує" про спілкування з донькою Емілією (2013 року народження) і сином Еваном-Олександром (2018 року народження) - їх спільними дітьми.

Войченко зазначила, що насправді Остапчук, з яким прожила у шлюбі 12 років і розлучилася зі скандалами, бачить малечу не так часто, як демонструє це в інтернеті.

"Мабуть, у школі він з ними бачиться. У садочку", - розповіла вона.

Також Войченко з сарказмом прокоментувала публікації телеведучим цих кадрів з дітьми.

"14 секунд для stories... Ой..." - сказала колишня дружина Остапчука.

Дівчина також додала, що біль після розлучення восени 2019 року досі не вщухла, але зараз з Володимиром у неї немає ніяких відносин.

"Я не хочу, в принципі, говорити про людину, яка жодним чином не бере участь у житті моєї родини", - сказала вона.

Олена зізналася, що думала про своє особисте життя, а саму її вперше після розлучення помітили на публічному заході в компанії з чоловіком, ім'я якого поки дівчина вирішила не називати.

Нагадаємо, що після розлучення пари шоумен намагався забрати у Войченко двох спільних дітей. Судовий процес триває і понині.

Колишня дружина Остапчука знову викрила ведучого в обмані: 14 секунд для сторіс

Олена Войченко з дітьми (instagram.com/olenavoychenko)

Сама ж Олена Войченко стверджує, що Остапчук, який одружився з нотаріусом Христиною Горняк, не надає родині матеріальну допомогу, а також звинуватила того в зрадах, коли шлюб не був розірваний. Сам же Остапчук звинувачення спростовує.

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