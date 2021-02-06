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Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021

Киев, Суббота 06 февраля 2021 13:25
Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021
Стилист показала самые модные сумки 2021 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Мир трендовых сумок в 2021 году очень богат и разнообразен. Дизайнеры достают из закромов старые модели, дополняют их новыми деталями, неожиданными решениями, и уверяют, что некоторые из них будут актуальны не один сезон.

О трендах на этот мастхевный аксессуар рассказала стилист из Ксения Господинова. Девушка делится в Instagram последними новостями из сферы fashion-индустрии.

Сумка-багет

Появление сумки-багета в мировой среде модниц вызвало настоящий ажиотаж. Сумка-багет - небольшой аксессуар, имеющий вытянутую форму со слегка закругленными краями. Объем сумки позволяет разместить внутри не только зеркальце и пудреницу, но и кошелек, телефон, и небольшую косметичку.

Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021

Сумка-багет (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Сумка-пельмень (The Pouch)

Сумка-пельмень - один из самых востребованных аксессуаров 2021 года который послужит акцентной базой еще не один сезон. Для повседневных образов можно воспользоваться сумочкой чёрного или белого цвета, а для более вечернего образа помогут золотые и серебряные варианты.

Минодьер

Маленькая сумочка, имеющая жесткую основу и оригинальную форму. Как правило, минодьер - это вечерняя сумочка, поскольку отличается богатым декором и обильной отделкой.

Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021

Минодьер (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Бананка

Стильным аксессуаром для вас станет модная сумка-бананка, которая станет альтернативным вариантом классической сумки на плечо. Сейчас бананку модно носить не только на поясе, но и через плечо.

Еще несколько вариантов трендовых сумок этого сезона:

Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021Будут служить не один сезон: стилист показала самые модные сумки 2021

Модные сумки 2021 (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Ранее девушка также показала первую часть самых модных сумок в 2021 году.

Также известный украинский стилист также рассказала о том, как обращаться с любимыми вещами, чтобы не превратить их в тряпки.

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