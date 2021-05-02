Будьте осторожны и проявите ответственность: гороскоп для всех знаков Зодиака с 3 по 9 мая

Гороскоп на май говорит о том, что последний весенний месяц принесет приятные изменения в жизнь многих представителей зодиакального созвездия. Первая неделя мая пройдет в убывающей Луне, а это значит, что ответственность и дисциплина помогут избежать хаоса в делах. А вот консервативность и недоверие к новизне могут пойти на пользу.

Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 3 по 9 мая. Об этом сообщает портал Vedmochka.

Овен

Все важные дела, которые вы так старательно откладывали на потом, постарайтесь завершить именно в ближайшие дни. Это позволит вам полноценно отдохнуть на выходных. Также вас ожидают встречи с друзьями. Все диеты и ограничения отодвиньте в сторону, но небольшую физическую нагрузку не исключайте.

Телец

Постарайтесь не совершать сейчас никаких лишних движений и научитесь наконец делегировать обязанности. Друзья на этой неделе могут подвести, будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Погода сейчас быстро меняется, есть риск простудиться. Если собираетесь за город, то продумайте все детали отдыха заранее.

Близнецы

В начале мая наступает благоприятное время для переговоров и примирения. Даже самые обидчивые люди вас простят, если вы сможете правильно их об этом попросить. Не сорите деньгами, подходите к тратам с умом и уверенно. Если вам поступят выгодные предложения, не торопитесь давать ответ сразу – посоветуйтесь с близкими людьми.

Рак

Наступает удачный период, чтобы поработать над собственными ошибками. Признайте свои пробелы, если они есть и не стесняйтесь попросить о помощи людей, которым доверяете. Дети могут удивить вас своими поступками или рассуждениями. Прежде чем принять какое-то решение, связанное с детьми, хорошенько подумайте.

Лев

Удача на этой неделе выбрала в любимчики не вас. Но, если вы не будете отчаиваться, то ситуация быстро стабилизируется. После 6 мая возможно финансовое поступление, которое вы уже и не надеялись получить. Часть из них потратьте на себя, чтобы улучшить сое настроение.

Дева

На этой неделе все будет получаться и при этом вам не понадобится прилагать существенных усилий. Постарайтесь встретиться с друзьями в эти дни. Побольше времени уделите себе. А вот с начальством лучше не спорить – вам это может вылезти боком.

Весы

Свою энергию и силы в ближайшие дни постарайтесь не тратить впустую. Если можете отказаться от каких-то дел, то сделайте это. Возможны какие-то незапланированные поездки и вам придется изменить свое расписание. На выходных устройте романтический сюрприз для любимого человека – успех гарантирован.

Скорпион

Все важные встречи на этой неделе планируйте на утренние часы – они окажутся самыми продуктивными. А вот по вечерам старайтесь больше отдыхать и расслабляться. Вторая половинка может разочаровать некоторых Скорпионов. Но не спешите с выводами, обязательно дайте себе время разобраться в ситуации.

Стрелец

Если вы хотели что-то кардинально поменять в своей жизни, то ближайшие дни – не самый удачный период, отложите. Есть большая вероятность встретить своего будущего спутника жизни, особенно будьте внимательны 3 и 4 мая. Будьте в эти дни неотразимы и на вас точно обратят внимание.

Козерог

На работе будет напряженно. Задач будет много, а вот времени на их выполнение хватать не будет. Попросите родных помочь вам с делами по дому. Есть вероятность знакомства с человеком, который в будущем может устроить неприятный сюрприз, будьте начеку.

Водолей

Не суетитесь без причины и проявите внимательность, так как есть большой риск того, что кто-то из близких вас подведет. Расслабьтесь и примите происходящее спокойно. Самый лучший отдых для вас – пассивный. Полежите на диване с книжкой или посмотрите фильм – это отличный способ восстановить силы.

Рыбы

Все домашние дела и хлопоты по дому выйдут на первый план. Будьте внимательнее к своему здоровью, так как есть риск обострения хронических заболеваний и появление новых. Постарайтесь не перегружать себя сверх меры.