Будьте обережні і проявіть відповідальність: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 3 по 9 травня

Гороскоп на травень говорить про те, що останній весняний місяць принесе приємні зміни в життя багатьох представників зодіакального сузір'я. Перший тиждень травня пройде в убуваючому місяці, а це означає, що відповідальність і дисципліна допоможуть уникнути хаосу в справах. А ось консервативність і недовіра до новизни можуть піти на користь.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 3 по 9 травня. Про це повідомляє портал Vedmochka.

Овен

Всі важливі справи, які ви так старанно відкладали на потім, постарайтеся завершити саме найближчими днями. Це дозволить вам повноцінно відпочити на вихідних. Також вас очікують зустрічі з друзями. Всі дієти та обмеження відсуньте в сторону, але невелике фізичне навантаження не виключайте.

Телець

Постарайтеся не здійснювати зараз ніяких зайвих рухів і навчитеся нарешті делегувати обов'язки. Друзі на цьому тижні можуть підвести, будьте готові до несподіваних сюрпризів. Погода зараз швидко змінюється, є ризик застудитися. Якщо збираєтеся за місто, то продумайте всі деталі відпочинку заздалегідь.

Близнюки

На початку травня настає сприятливий час для переговорів і примирення. Навіть самі образливі люди вас пробачать, якщо ви зможете правильно їх про це попросити. Не смітіть грошима, підходите до витрат з розумом і впевнено. Якщо вам надійдуть вигідні пропозиції, не поспішайте давати відповідь відразу – порадьтеся з близькими людьми.

Рак

Настає вдалий період, щоб попрацювати над власними помилками. Визнайте свої прогалини, якщо вони є і не соромтеся попросити про допомогу людей, яким довіряєте. Діти можуть здивувати вас своїми вчинками або міркуваннями. Перш ніж прийняти якесь рішення, пов'язане з дітьми, гарненько подумайте.

Лев

Удача на цьому тижні вибрала в улюбленці не вас. Але, якщо ви не будете впадати у відчай, то ситуація швидко стабілізується. Після 6 травня можливе фінансове надходження, яке ви вже й не сподівалися отримати. Частину з них витратьте на себе, щоб поліпшити сої настрій.

Діва

На цьому тижні все буде виходити й при цьому вам не знадобиться докладати істотних зусиль. Постарайтеся зустрітися з друзями в ці дні. Побільше часу приділіть собі. А ось з начальством краще не сперечатися - вам це може вилізти боком.

Терези

Свою енергію і сили найближчими днями постарайтеся не витрачати даремно. Якщо можете відмовитися від якихось справ, то зробіть це. Можливі якісь незаплановані поїздки й вам доведеться змінити свій розклад. На вихідних влаштуйте романтичний сюрприз для коханої людини - успіх гарантований.

Скорпіон

Всі важливі зустрічі на цьому тижні плануйте на ранкові години - вони виявляться найпродуктивнішими. А ось вечорами намагайтеся більше відпочивати та розслаблятися. Друга половинка може розчарувати деяких Скорпіонів. Але не поспішайте з висновками, обов'язково дайте собі час розібратися в ситуації.

Стрілець

Якщо ви хотіли щось кардинально поміняти у своєму житті, то найближчі дні - не найвдаліший період, відкладіть. Є велика ймовірність зустріти свого майбутнього супутника життя, особливо будьте уважні 3 і 4 травня. Будьте в ці дні чарівні й на вас точно звернуть увагу.

Козоріг

На роботі буде напружено. Завдань буде багато, а ось часу на їх виконання вистачати не буде. Попросіть рідних допомогти вам зі справами по дому. Є ймовірність знайомства з людиною, яка в майбутньому може влаштувати неприємний сюрприз, будьте напоготові.

Водолій

Не метушіться без причини та проявіть уважність, оскільки є великий ризик того, що хтось із близьких вас підведе. Розслабтеся і прийміть те, що відбувається спокійно. Найкращий відпочинок для вас – пасивний. Полежте на дивані з книжкою або подивіться фільм – це відмінний спосіб відновити сили.

Риб

Всі домашні справи та клопоти по дому вийдуть на перший план. Будьте уважнішими до свого здоров'я, оскільки є ризик загострення хронічних захворювань і поява нових. Постарайтеся не перевантажувати себе понад міру.