Вот что будет с вашим организмом, если часто есть огурцы с семенами

По словам медика, семена огурца чрезвычайно питательны. Исследования подтвердили, что среди огурцов наибольшей пищевой ценностью обладают именно семена, а их питательные вещества в 7,5 раз выше, чем у огуречной мякоти.

Семена огурца содержат:

аминокислоты,

витамины,

каротин,

тиамин,

рибофлавин,

ксилозу,

фруктозу,

гликозиды,

кальций,

фосфор,

железо,

калий и другие питательные вещества, необходимые организму.

В 100 граммах семян огурцов содержится около 90 мг кальция, а также семена огурцов богаты фосфором, что может способствовать усвоению кальция.

Благодаря этому эффекту, семена огурца по кальцию полезнее, чем молоко, соевые бобы, семена кунжута.

Как употребление семян огурца влияет на ваше здоровье

Семена огурца могут координировать работу внутренних органов, активировать спящие клетки, способствовать регенерации клеток, питать мозг, улучшать память и очень полезны для физического здоровья.

Регулярное употребление семян огурца играет важную роль в восполнении запасов кальция и укреплении костей.

Семена огурца могут облегчить боль в костях и суставах и очень полезны для здоровья костей.