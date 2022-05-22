Брови мужчины расскажут, какой он в постели

Густые или тонкие

Исследованием было обнаружено, что обладатели густых бровей имеют потенциал хороших любовников. Такие брови выдают уверенного в себе партнера. Они могут быть достаточно эгоистичными, но при этом - изобретательными.

А вот мужчины с более тонкими бровями - будут чуткими и нежными к партнерше. Они и в постели будут вести себя как джентльмены. Однако партнерши могут жаловаться на недостаток страсти.

Не бровями едиными

Исследование Мичиганского университета показало, что женщины предпочитают мужчин с открытым взглядом и большими глазами, когда ищут серьезные отношения.

В эксперименте приняло участие 237 мужчин и женщин. 71% женщин также выбрали мужчину с большими глазами в качестве более подходящего для отцовства.

А вот исследование, проведенное Йоркским университетом, показало, что мужские черты, такие как "сильные" брови, выточенная челюсть и глубокий голос, могут означать, что другие будут воспринимать вас как "доминанта" и "лидера".

Симметрия указывает на хорошие гены

Хотя симметрия вашего лица обычно не слишком заметна, эволюционные биологи обнаружили, что симметрия подсознательно может восприниматься другими положительно.

Ученые пришли к выводу, что симметричные лица указывают на здоровые гены, что делает их хорошим выбором для партнера для продолжения рода.