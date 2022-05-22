Брови мужчины расскажут, какой он в постели

По лицу мужчины можно понять, какой он в постели. И это, говорят исследователи, можно понять, взглянув на его брови. Но не только.
Об этом пишет The Sun.
Исследованием было обнаружено, что обладатели густых бровей имеют потенциал хороших любовников. Такие брови выдают уверенного в себе партнера. Они могут быть достаточно эгоистичными, но при этом - изобретательными.
А вот мужчины с более тонкими бровями - будут чуткими и нежными к партнерше. Они и в постели будут вести себя как джентльмены. Однако партнерши могут жаловаться на недостаток страсти.
Исследование Мичиганского университета показало, что женщины предпочитают мужчин с открытым взглядом и большими глазами, когда ищут серьезные отношения.
В эксперименте приняло участие 237 мужчин и женщин. 71% женщин также выбрали мужчину с большими глазами в качестве более подходящего для отцовства.
А вот исследование, проведенное Йоркским университетом, показало, что мужские черты, такие как "сильные" брови, выточенная челюсть и глубокий голос, могут означать, что другие будут воспринимать вас как "доминанта" и "лидера".
Хотя симметрия вашего лица обычно не слишком заметна, эволюционные биологи обнаружили, что симметрия подсознательно может восприниматься другими положительно.
Ученые пришли к выводу, что симметричные лица указывают на здоровые гены, что делает их хорошим выбором для партнера для продолжения рода.
Ранее ученым удалось выяснить, какие женщины чаще других симулируют оргазм.
Также сообщалось про интимные секреты мужчин, о которых должна знать каждая женщина.