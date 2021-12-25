Не бойтесь важных изменений: гороскоп для всех женщин по знаку Зодиака с 27 декабря по 2 января

Важным станет умение держать себя в руках в любой ситуации и отсутствие страха перед изменениями. Будьте уверены в себе и энергичны.

Гороскоп на последнюю неделю декабря говорит о том, что ожидается сложный и непредсказуемый период.

Астрологи рассказали, что ждет всех женщин по знаку Зодиака в ближайшую неделю, с 27 декабря по 2 января. Об этом информирует Dailyhoro.

Овен

Соблюдайте порядок при выполнении неотложных дел, и избегайте лени. Не забудьте о полноценном отдыхе.

Усталость станет врагом для вашей красоты и привлекательности. Повышенная активность и работа на износ – не лучшие спутники для такой непростой недели.

Телец

При знакомствах с мужчинами помните, что первое впечатление самое правильное. Доверяйте своему чутью при новых знакомствах и не забывайте прислушиваться к интуиции.

Также ваш внутренний голос в разы поможет повысить эффективность флирта. А последние дни года принесут домашние хлопоты.

Близнецы

Займитесь самыми сложными делами, обращайтесь за помощью к друзьям и подругами – ваши победы совсем близко.

Чтобы завершить год на позитивной ноте, позаботьтесь о самых базовых вещах – здоровье, отдыхе и хорошем качестве сна.

Рак

У вас может появиться впечатление, что на вас венец безбрачия, но это не так. Энергетика звезд будет направлена не на вашу привлекательность, а на увеличение продуктивности.

Постарайтесь действовать в одиночку и не привлекать союзников. Вам пригодится опыт и знания. Страхи оставьте в прошлом и звезды укажут вам путь к свободе, счастью и богатству.

Лев

Ваше внутреннее чутье обострится в ближайшие дни и это поможет ярче чувствовать людей. Ваша проницательность убережет вас от обманов. Смело беритесь за новые дела.

Ваши желания начнут исполняться еще до боя курантов, но вам придется для этого действовать.

Дева

Могут быть неприятности, ссоры и конфликты с родственниками, близким человеком.

Перестаньте критиковать других людей, чтобы избежать скандалов. Последние дни года стоит посвятить избавлению от страхов и комплексов.

Весы

Последняя неделя года станет идеальной для любовных приключений. Займитесь поиском нового партнера, сходите на свидание, флиртуйте.

У вас получится произвести впечатление на кого угодно в эти дни. Не забудьте про отдых, восстановление сил и личные дела.

Скорпион

Не планируйте ничего глобального в эти дни, звезды начнут все ваши планы корректировать на свое усмотрение.

Займитесь своим имиджем, сделайте новую прическу, обновите гардероб. В конце недели уделите время дому и избегайте необдуманных покупок.

Стрелец

Постарайтесь побыстрее разобраться с рутиной, чтобы иметь больше времени для отдыха в конце недели. С первых дней 2022 года берите свою жизнь под контроль.

Держите себя в руках, чтобы не начинать год со ссор. Не идите на поводу у эмоций, особенно отрицательных.

Козерог

Ваши главные враги – неуверенность в собственной красоте, ревность и советы других людей. В принятии важных решений слушайте свое чутье.

В конце года возможно что-то неприятное, но потом ситуация резко поменяется. Используйте первые дни января для восстановления энергетики и сил.

Водолей

Избавьтесь от негативных мыслей и неуверенности, а то сглазите себя самостоятельно. Оставайтесь в позитивном настроении с долей оптимизма.

Отбросьте в сторону уныние и плохие воспоминания. Вам предстоит узнать кое-что важное.

Рыбы

Все важные дела постарайтесь завершить до середины недели. Вам придется отстаивать собственные интересы и не ждать помощи со стороны.

Неделя может привести к стрессам, но удача придет только к тем, кто точно знает, чего хочет. 1 и 2 января на первый план выйдут семья и любовь.