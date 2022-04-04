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Благовещенье в Украине в 2022 году: когда наступит светлый праздник

Благовещенье 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Благовещенье – один из самых больших праздников в церковном календаре. Дата Благовещенья Святой Богородицы имеет постоянную дату, и она не привязана к Пасхе.

Когда отмечают Благовещенье и какие существуют традиции – читайте в материале ниже.

Благовещенье отмечается ежегодно 7 апреля – ровно за девять месяцев до Рождества. Этот праздник символизирует благую весть от архангела Гавриила к Деве Марии о том, что она станет матерью Святого Духа, и от непорочного зачатия родит Иисуса Христа.

С древних времен этот день ассоциируется в народе с приходом весны, устойчивого весеннего тепла, началом работ на полях.

В Украине этот праздник имеет более широкое значение и существует предпразднества и день – послепразднества. Их могут отменить, если они выпадают на Страстную или Светлую Седмицу.

Традиции на Благовещенье

В этот день в храмах и церквях проводят праздничные службы, и священники облачаются в одежду голубого цвета. На службах они рассказывают значение этого праздника и его историю. А также значение знаменитого приветствия архангела: "Радуйся!"

В церквях освящают зерно и семена, которые потом используют для посева нового урожая. В Благовещенье разрешено употреблять в пищу рыбу. Также на Благовещенье обычно исповедуются и причащаются.

Запреты на Благовещенье

А вот заниматься домашней и тяжелой работой запрещено. Обычно в домах уборку проводят накануне праздника и готовят заранее еду для всей семьи, чтобы в светлый день отдохнуть.

По народным традициям – "На Благовещенье даже птица не вьет гнезда".

На Благовещенье проводят время со своей семьей и категорически нельзя ругаться, сквернословить и обижать друг друга. Нельзя проводить шумные забавы и злоупотреблять алкоголем.

Напомним, ранее мы писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в апреле 2022.

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