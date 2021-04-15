Бассейн и собственная спортивная площадка: самая богатая певица Украины показала свой особняк

На кадрах видео видно шикарный особняк, в котором самая богатая певица Украины живет вместе с мужем и детьми. Территория вокруг дома просто огромная – там есть бассейн, собственная спортивная площадка и большая терраса. Интерьер дома выполнен в стиле барокко.

"Один прекрасный день. Это пример того, как мы проводим выходной в хорошую погоду", - так подписала свое видео Камалия.

Камалия с мужем (Фото: facebook.com/KamaliyaOfficial)

Стоит отметить, что муж Камалии – пакистанский миллиардер Захур, который заработал свое состояние на стали. Он очень любит свою красавицу-жену и двух дочерей, а также балует родных дорогими подарками.

Недавно вся семья переболела коронавирусом, и артистка проходит реабилитацию после болезни. Она призналась, что все члены семьи переболели довольно тяжело, а она сама до сих пор чувствует последствия перенесенной инфекции – сильную утомляемость, и временами одышка.