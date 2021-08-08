ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Новолуние в августе 2021 перевернет жизнь этих знаков Зодиака: названы счастливчики

Новина українською →
Воскресенье 08 августа 2021 05:58
Новолуние в августе 2021 перевернет жизнь этих знаков Зодиака: названы счастливчики Фото: Гороскоп на 8 августа 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на новолуние, что произойдет 8 августа 2021, расскажет, у каких знаков Зодиака случатся важные события. Астрологи считают, что это время крайне важно для вас, так как оно будет влиять на происходящее в вашей жизни в дальнейшем.

Кто эти счастливчики, пишет 1001goroskop.

Овен

Ваши организаторские способности смогут достичь огромных высот! Люди будут следовать за вами, и не пожалеют. Ведь вы будете легко справляться с любыми делами, вне зависимости от их сложности. Овен будет полон энергии и будет четко видеть цель, следуя к ней.

Близнецы

У Близнецов проснется невероятный дар убеждения, благодаря которому вы сможете добиваться высот и вершин. Вы сможете обосновать и донести до начальства, что вам пора бы повысить зарплату. Но не переусердствуйте, чтобы вас не посчитали слишком напористым.

Рак

Раков ждет финансовый успех - вы сможете навести порядок в своих денежных делах, разобраться с кредитными задолженностями и понять, где можно сэкономить, а на чем подзаработать. Дерзайте, звезды и планеты на вашей стороне!

Дева

Наблюдательность и проницательность Девы может достичь таких высот, о которых вы даже не подозревали. Интуиция и логика сработают четко, и вы сможете сделать правильные выводы. Людям вокруг может даже показаться, что Дева читает их мысли!

Ранее астролог рассказала про особенный период, связанный с Солнцем во Льве.

Также мы писали, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым очень повезет в августе 2021.

Читайте LITE в Google News
новолуние Гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В августе нас ждет серия магнитных бурь: будьте осторожны!
В августе нас ждет серия магнитных бурь: будьте осторожны!