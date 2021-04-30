Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность

Гороскоп на конец апреля говорит о том, что ожидается довольно сложный и напряженный период. Возможны конфликты, ссоры, отсутствие понимания и срывы планов.

Близнецы

Не провоцируйте людей на конфликты и следите за своим здоровьем. Если что-то беспокоит, то не нужно оттягивать поход к врачу. Не забывайте о профилактике и хорошем настроении.

Лев

Неприятности могут подстерегать Львов, которые много времени проводят за рулем. Будьте внимательны в дороге, а также в обращении с электрическими приборами. В личных отношениях могут возникнуть проблемы, так как партнер будет претендовать на ведущую роль.

Весы

Конфликты в ближайшее время могут сделать вашу жизнь более сложной. Переждите это время в тихом уголке, не провоцируйте близких людей, не затевайте сложные разговоры, не ведите себя вызывающе, так как нарветесь на грандиозный скандал.

Скорпион

До 2 мая постарайтесь любой ценой удержать свои эмоции под контролем. Если вы этого не сделаете, то может потерять важного и близкого человека в своей жизни. Иногда, чтобы сохранить отношения, нужно пойти на компромисс.

Водолей

Окружающие будут делать все, чтобы вывести вас из себя. Постарайтесь просто расслабиться, так как легкомысленное отношение к чужим причудам поможет вам пройти этот период без потерь.