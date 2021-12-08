Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет "черное" Рождество: главные неудачники конца 2021-го

Овен

Особенно внимательными Овнам надо быть в период с 19 декабря. Астрологи говорят, что в это время будете балансировать над пропастью. Ваша эмоциональная напряженность может привести к серьезной ссоре с близкими, коллегами по работе.

Эксперты советуют вам беречь силы и нервы, пробовать думать позитивно, а также контролировать свои расходы. Ведь ваша эмоциональность может стать причиной того, что вы наделаете глупостей в отношениях и потеряете деньги.

Весы

Вы будете окружены токсичными людьми, с которыми придется общаться, а не слишком хочется. Из-за этого вы будете испытывать напряженность и вам сложно будет избавиться от негативных эмоций.

Не стоит в этот период делать какие-либо инвестиции или крупные покупки, ведь существует риск избавиться от сбережений из-за расходов, сделанных исключительно "на эмоциях".

Скорпион

Скорпионов "черная полоса" ждет уже с 18 декабря. Астрологи говорят, что разочарования будут подстерегать вас чуть ли не на каждом шагу, поэтому нужно сохранять бдительность и не доверять малознакомым людям.

В рабочей сфере также не все будет идти гладко. Скорпионы рискуют "провалить" важный проект и потерять немалые деньги.