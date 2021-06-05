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Астрологи назвали знаки Зодиака, на которых свалится настоящая удача на выходных

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Суббота 05 июня 2021 06:00
Астрологи назвали знаки Зодиака, на которых свалится настоящая удача на выходных Фото: Гороскоп на июнь 2021 (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на первые летние выходные 5 и 6 июня 2021 сулит трем знакам Зодиака настоящий успех и везение во многих начинаниях. Астрологи рассказали этим счастливчикам, чего ожидать и как правильно прожить эти дни.

Об этом пишет 1001goroskop.

Рак

Раку на выходных следует разгрести завалы в личных делах. Хорошенько все обдумайте, отбросьте то, в чем не видно перспективы и выделите то, где у вас наибольшие шансы на успех. Астрологи говорят, что у Рака все получится, если он будет принимать простые и обдуманные решения. Тогда успех вам гарантирован!

Дева

Дева на выходных будет фонтанировать от избытка сил и энергии. Ваша активность будет так высока, что она сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Но не забывайте о тактичности, чтобы не задеть близких - им может быть очень больно.

Весы

Выходные для Весов обещают пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части они будут позитивными, и усилия Весов не пропадут впустую. Ваш энергетический потенциал будет не меньше, чем у динамита. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в полезное русло, вы свернете горы!

Ранее астролог Павел Глоба рассказал про знаки Зодиака, которым лето 2021 принесет колоссальный успех.

А вот астролог Арина Артуровна предупредила об эмоционально напряженном периоде, который связан с переходом планеты Венера в знак Зодиака Рак.

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