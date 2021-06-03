ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гороскоп от Павла Глобы: лето принесет кардинальные перемены этим знакам Зодиака

Новина українською →
Четверг 03 июня 2021 06:00
Гороскоп от Павла Глобы: лето принесет кардинальные перемены этим знакам Зодиака Фото: Гороскоп на июнь 2021 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2021 на первый летний месяц - июнь сулит некоторым знакам Зодиака важные жизненные перемены. Астролог Павел Глоба советует воспользоваться уникальными шансами, ведь таковых больше может и не быть.

Об этом пишет slovofraza.

Телец

Павел Глоба рекомендует Тельцам общаться с "полезными" людьми и не бояться идти на компромиссы. Тогда вам удастся стать "своим" человеком в нужной компании. Если вы впишетесь в этот круг, вам останется только пожинать плоды этого сотрудничества.

Лев

Львам нужно сосредоточиться на творческом развитии, где им удастся реализовать многие идеи и задумки. Даже если вы давно махнули рукой на свою креативную жилку, не отчаивайтесь - июнь все изменит. Глоба говорит, что Ваши увлечения способны стать источником дохода.

Водолей

Водолеи в июне просто обязаны быть продуктивными, ведь удача будет на вашей стороне, чем грех не воспользоваться. В июне не стоит отправляться на отдых, поскольку для вас начало лета станет периодом наиболее интенсивных заработков.

Близнецы

Павел Глоба уверен, что вместе с летом к Близнецам вернется романтическое настроение. Если вы пока не встретили любовь, то познакомитесь в июне с интересным человеком. Доверьтесь своим чувством и не пожалеете!

Ранее известный астролог рассказала о том, что ждет все знаки Зодиака в любви, финансах, карьере и здоровье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Электросамокаты - зло? Почему никто не любит "пешеходов на колесах" и как "рулят" в Европе
Электросамокаты - зло? Почему никто не любит "пешеходов на колесах" и как "рулят" в Европе