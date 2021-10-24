Астролог предупредила о напряженном периоде в октябре-ноябре: конфликты, убытки и разрывы

Эксперт говорит, что этому времени свойственен "аспект брехни и подозрительности". Астролог советует смотреть на жизнь проще, не искать чёрную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет.

"На это вы только потратите свое время, силы и, возможно, получите даже ущерб материального плана. Та информация, на которой будет акцентировано основное внимание, может оказаться ложной и бессмысленной. Кроме того, вы также рискуете вовлечь в это своих коллег и окружающих, направив их по неправильному пути", - рассказала Арина.

В этот период нужно сохранять самообладание, быть корректными и прислушиваться к интуиции.

Но ни в коем случае нельзя пытаться манипулировать другими людьми, использовать их. В конечном итоге это приведёт к краху иллюзий и похоронит все ваши начинания.

Что нас ждет в бизнесе?

Риск в это время противопоказан, особенно в том, что касается финансовых вопросов. Вместо прибыли весьма вероятный внезапные убытки, иногда даже крупного размера.

Будьте максимально осторожными, просчитывайте каждую деталь, планируйте. От спонтанных действий в этот период лучше отказаться. Вероятны также непредвиденные поломки, обращайте внимание на технические моменты.

Уделите внимание своему здоровью

В этот период категорически запрещено бросать активный досуг.

"Спорт, бег трусцой по утрам или танцы – то, к чему трудно будет возвратиться снова, если вдруг вы решите сделать перерыв в своих занятиях. Также опасайтесь темных улиц и общения с подозрительными лицами", - советует эксперт.

Что нас ждет в любви, отношениях, семье

Следует быть максимально осторожными выражениях, отстаивая свои принципы. Нужно пытаться сохранять эмоциональное равновесие.

"Конфликтные ситуации и выяснение главенствующих позиций с избранником не принесут ничего позитивного и конструктивного во взаимоотношениях. Возможны дисфункции в сексуальном плане – причем со стороны обоих партнеров. Для тех, кто находится в разводе, это время актуально для решения вопросов алиментов и прочей материальной помощи, либо наследования недвижимого имущества", - резюмировала астролог.