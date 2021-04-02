Астролог назвала важнейшие события апреля, которые принесут нам кардинальные перемены

Эксперт уверена, что апрель - очень динамичный, конкретный, решающий месяц с неожиданным исходом, в отличии от марта. Первая половина месяца активная и гармоничная (соединение Солнца с Венерой), несмотря на активные и агрессивные огненные энергии.

"С 1 по 14 отлично для резкого старта, личной жизни, искусства, творчества, общения, встреч, переговоров. Но с 1 по 4 апреля коварный Меркурий, который проявится во всей красе в последних градусах Рыбы - конченый врун, сказочник, внушитель сюрреализма и странных снов", - рассказывает Арина.

Далее, начиная с 11 числа, нарастает напряжение, конфликтность, деспотичные властные энергии, проблемы, страсть, плохое самочувствие (статический Плутон и его квадратура с Солнцем, Венерой, Меркурием).

В последней декаде включается Стеллиум Урана с предыдущими планетами, что дает неожиданный поворот событий и разноплановые "сюрпризы".

В конце месяца вливается в предыдущие ряды фиктивная точка - Черная Луна, которая будет благоприятствовать финансовым операциям, извлечению выгоды, рисковым и опасным ситуациям.

Удачные и неудачные дни апреля

Для бизнеса и рабочих дел удачными будут 4-14 апреля, 29-30 (влияние Черной Луны - выгода). После 23 лучше не стартовать и не спешить.

Для отношений: для новых знакомств с 1-14 - основанные на страсти, поверхностные, сексуальный подтекст, с 16-30 апреля - для долгосрочных, красивых, романтических, глубоких отношений.

Для возврата старых и глубоких переживаний, прошлых связей подойдет период после 11-го.

Для существующих - аккуратнее, повышена конфликтность с 11 по 22, повышена вероятность разрывов 20-30-го.

Аварийность и плохое самочувствие: 3-4, 12, 20, 23, 26-30.

Соединение Венеры с Солнцем в Овне с 1 по 14 апреля

Периоду характерна повышенная эмоциональность, импульсивность решений, финансовые риски.

"Такой аспект реализуется в общественных, артистических, романтических делах, сферах искусства, красоты, стиля, косметологии и финансов. В течение этого времени важно установить гармонию в деловых, общественных, любовных и супружеских взаимоотношениях. Важные взаимоотношения могут страдать из-за финансовых проблем или из-за нетерпимости и несдержанности в высказываниях", - считает астролог.

А вот с 4 по 14 апреля - высокие шансы заключить выгодные сделки, контракты и повысить свой финансовый уровень через спекуляции.

"Этот период характеризуется высокой эмоциональной чувствительностью, любое действие партнера может очень сильно цеплять вас как в плюс, так и в минус. Ответные реакции также могут быть импульсивными и резкими. Повышается влюбчивость и количество связей, особенно у женщин, поэтому вы можете стоять перед выбором - какого партнера выбрать. Так как Венера у нас оценщик, то лучше всего совершать выбор после 14 числа, когда Венера зайдет в знак Телец и станет более спокойная, содержательная и стабильная", - добавила Арина Артуровна.

В другом ключе такой аспект может давать разгульный образ жизни в поисках приключений, удовольствий, а также самолюбование и нарциссизм без каких-либо основ для этого. Также нецелесообразное прожигание времени и денег, вещизм, безвкусицу, поверхностность в чувствах и нездоровый меркантилизм.

Аспект повышает тягу к сладкому и алкоголю, поэтому негативно может повлиять на ваше здоровье. Этот период благоприятен, чтоб преобразить себя, нанять стилиста, сходить к косметологу, в салон красоты, обновить гардероб.

Меркурий переходит в знак Овен 4 апреля

Астролог напоминает, что с по 4 апреля Меркурий очень опасен и коварен тем, что он может интенсивно вкладывать в голову дезинформацию, много врать и изворачиваться, может царить полный хаос в голове, слишком идеализировать и придумывать то, чего нет. В это время может быть полное иррациональное мышление, которое не подходит для переговоров, заключений сделок, подписания бумаг и в целом для любого мониторинга информации

А вот с 4 апреля ситуация меняется и здесь все уже будут говорить все что думают, все что надо и не надо. Точнее, сначала будут говорить, а потом уже думать. Если до этого вы были погружены в себя и даже ограничили число контактов, то в это время резко активизируется общение.

"Захочется рассказать о своих грандиозных планах, идеях и о своих проблемах, касающихся всех сфер жизни. Вы можете вдохновиться чей-то пламенной, страстной, одержимой речью об идеях, бизнесе, стартапах, и это будет достаточно убедительно, но стоит перепроверить все нюансы…" - рекомендует Арина.

Период отлично подходит для публичных выступлений, онлайн конференций, ораторов и политиков. На таких аспектах люди быстро загораются, быстро принимают решения и так же быстро перегорают, если не увидели сразу результата.

Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает, что очень благоприятствует для любой умственной деятельности, сдачи экзаменов и т. д.

"Другая сторона такого Меркурия выражается в спорах, ссорах, наглости, грубости и нецензурной речи, мнении о котором не спрашивали, стремлении задеть, унизить, хвастовстве и преувеличенных своих заслугах. Также возможны крайности: человек может упереться рогом из принципа, даже понимая свою неправоту или некомпетентность или в секунду поменять свое мнение", - добавила она.

Новолуние в Овне (12 апреля в 05:31)

Хороший период для встреч, общения, бизнеса. Бизнесовое новолуние в Овне дает закладку и возможности для новаторских дел, стартапов, любых начинаний, реализации идей, желаний и планов в любой сфере жизни.

"Это время, когда пора действовать агрессивно без лишних разговоров и смятений. Благоприятное время для встреч, общения, переговоров, - говорит эксперт. - От вас ждут конкретных действий. Продуктивно будут проходить рекламные кампании, продвижение своего бренда, заявление о себе или о своем продукте. Победит тот, кто проявит смелость, скорость, напор и волю. Правильная закладка действий в этот период приведет к дальнейшему развитию, признанию вас и ваших идей".

При этом любые хирургические манипуляции, пластику, связанную с головой, зубами лучше отложить на другой день. В эти дни может болеть голова, перепады артериального давления.

Разворот Плутона в ретроградное движение. Солнце, Венера, Меркурий - квадратура Плутон (11-22 апреля)

Начинается напряженный период, когда мы должны будем пройти через некоторые трудности, тяжелые эмоции, давящие обстоятельства, некомфортные условия, нужны волевые решения и преодоления преград для дальнейшего продвижения.

Этому будет содействовать планета Плутон - непосредственный управитель знака Овен, который перейдет в статическое движение и развернется в обратное движение 29 апреля и его напряжение, которым он будет одаривать Солнце, Венеру и Меркурий.

"Эта планета отвечает за массы людей, преследования, чужие и большие деньги, манипуляции, бизнес и волевые решения, - уверена Арина Артуровна. - Борьба за власть, свободу, деньги, любовь, информацию, достоинство - так можно охарактеризовать этот период. Вами могут воспользоваться в физическом, эмоциональном или финансовом контексте. Могут быть ситуации совершенно независящие от вас и вашей воли, скрытая опасность, интриги, манипуляции, игра за вашей спиной".

Такие закулисные действия могут относиться к коллаборациям, деловым сделкам или делам, совместным финансам, наследству, налогам, алиментам, чужим деньгам и займам.

В финансовых сделках и бизнесе предстоят трудные деловые решения и беспокойство. Ценные личные вещи, собственность, информацию, деньги следует тщательно скрывать и не разглашать - это время активизации мошенников.

Любой ценой следует избегать криминальных элементов, так как существует опасность финансового вымогательства или насильственных действий. Попытавшись манипулировать ситуацией или использовать в личных целях чужую информацию или идеи, вы можете испортить себе репутацию, как минимум, или получить бумеранг.

Несмотря на такой напряженный период, при терпеливом, разумном отношении к происходящему можно добиться значительного развития в любой сфере жизни. Чтобы проникнуть в суть любой проблемы или ситуации, потребуются неистовая концентрация, выносливость и упорство. Если вы хотите добиться успеха в этот период, эти качества вам просто необходимы. Наилучшая стратегия такого периода - открытая борьба, обдуманные поступки и пристальное наблюдение. Не раскрывайте свои планы, но и не злоупотребляйте доверием.

В личных отношениях период характеризуется агрессивным сексуальным поведением, ревностью, подозрительностью, недоверием и "юзанием" друг друга. Существует склонность быть грубым, драчливым и бессердечным со своими детьми и со своими близкими людьми. Могут расшатываться прошлые эмоциональные привязанности и отношения. То, что будет сказано или сделано, даже непреднамеренно, заденет прошлые чувства, глубокие страсти, гнев и досаду.

Также не стоит стремиться вызвать зависть, так как негатив и хейт будет колоссальным. Вы многого добьетесь, если сумеете принять вызов и направить негативную энергию на осуществление конструктивных целей

Венера в Тельце (14 апреля)

Этому аспекту характерны чувства более спокойные, реализуемые неторопливая упорная конкретная деятельность.

Если на Венере в Овне отношения завязывались на сексуальном подтексте и были быстро перегорающие, то на Венере в Тельце начатые отношения будут прочными, продолжительными, и стабильными, построенные на красоте и гармонии.

Но есть и другая сторона медали - собственничество и ревность, когда уверенность в партнере под сомнением. В этот период придется потрудиться и ничего не будет просто так, нужно проявить свои лучшие качества и начать завоевывать маленькими шажками - красивые ухаживания, дарить подарки, особенно украшения, так как Телец отвечает за золото и драгоценные камни, также путешествия для романтического отдыха тоже не помешают.

"В этот период особое стремление к роскоши и комфорту, притягивает красивый антураж, красивые люди. Также важен материальный достаток. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний и чтоб побаловать своего обожаемого человека - это будет оценено по достоинству, и вы сможете добиться желаемого", - советует астролог.

Хорошее время для покупок и продажи предметов искусства, роскоши, дорогих автомобилей, украшений и т. д.

Существующие отношения могут укрепиться, новые знакомства будут заводиться очень осмотрительно и аккуратно, это важно - в этот период не делать никаких резких движений, иначе вы можете упустить ваш шанс. Здесь главные качества - это поступательность и планомерность.

Так как в эти дни возрастает тактильная чувствительность, хочется непосредственного, физического контакта с любимым человеком. Поэтому побалуйте себя и своего партнера походами в SPA, купите совместный тур на отдых или приготовьте романтический ужин при свечах.

Отличное время чтоб заняться собой: сделать косметические процедуры, пройти курс массажа, посетить бассейн, заняться проблемами кожи и горла. Будут давать пользу вашему телу статические нагрузки и процедуры, которые доставляют удовольствие. Аппетит в это время усиливается, поэтому следует соблюдать меру в еде.

Стеллиум Урана с Солнцем, Венерой и Меркурием (20-30 апреля)

Уран - это планета будущего, которая отвечает за новые технологии, креативные решения, свободу и электричество, поэтому люди, которые будут вам встречаться в этот период, будут излучать особую привлекательность, магнетизм, остроумие и эксцентричность.

Для творческих людей стеллиум будет давать яркое и неординарное проявление себя, какие-то авангардные идеи. Могут завязаться дружеские отношения с необычными людьми, в чем-то странными, особенно теми, кто занимается наукой, айти, исследованиями, креативным и оригинальным творчеством.

Это благоприятный период для акционерных предприятий, робототехники, клубов по интересам, бизнес-сообществ, политических, электрических и космических организаций. В это время любое прогнозирование и расчеты имеют самые высокие шансы для реализации.

Возможны резкие перемены - дома, в отношениях, на работе, в образе жизни. Могут быть неожиданные приятные и неприятные ситуации. Отличное время, чтоб освободиться от плохих привычек, избавиться раз и навсегда от токсичных людей и дать волю эмоций.

"Будет хотеться новых впечатлений, нового места жительства, переживаний, свободы. Сказанные слова в этот период могут быть реализованы самым удивительным способом. В мышлении будет присутствовать легкость, быстрота принятия решений, спонтанность и пересмотр ранее принятых решений. Воплощение в жизнь самых фантастических и нереалистических планов, как казалось ранее. Вы можете получить ошеломляющие новости или нужную вам информацию, если сделаете запрос", - рассказывает астролог.

В бизнесе и финансах: может быть потеря денег, ценных вещей, бессмысленные траты. Нужно внедрять новое и менять методы, если старое не работает. Подстраивайте ситуации к настоящему. В это время можно быть авантюристом, даже немного аферистом. Внезапные выигрыши, легко приходящие и уходящие деньги.

В отношениях возможен разрыв старых связей и неожиданное завязывание новых отношений, увлечения, эксперименты в любви, романтические приключения, авантюризм. Проявление искренней заинтересованности, верности и поиск гармонии. Непредвиденные развязки любовных историй. Очень большая амплитуда в проявлении чувств.

Что касается здоровья, то здесь могут возникнуть непереносимость некоторых продуктов, острые проявления аллергии, непереносимость алкоголя. Неожиданные последствия от приема лекарственных препаратов.

Марс переходит в Рак (23 апреля)

Так как Марс - планета намерений и действий, то после 23 апреля, когда она зайдет в знак Рак, резкий старт уже не стоит брать, либо начинать медленно и неторопливо, либо лучше отложить дело на то время, когда планета действий зайдет в огненный знак - Лев.

Марс в этом знаке очень слаб, поэтому дает аффекты, капризность, неудовлетворенность, мстительность, негатив и разочарование. Если у вас не проработаны темы семьи, дома, переезда, родителей, недвижимости, то такой Марс создаст проблемы и психологический дискомфорт в этих сферах. Если недовольство сдерживается давно, то это приведет к психологическому истощению, а в результате - болезни.

"В это время людям хочется отдыхать, закрыться в свою "раковину" и ничего не делать - сплошная пассивность, лень и закрытость. Поэтому вы можете столкнуться с тем, что ваши сотрудники будут просить отгулы, отпуск, поработать из дома или вообще без какого-либо энтузиазма браться за дела. В это время людей сложнее расшевелить, вдохновить или заставить что-то купить", - добавляет астролог.

Единственное, что может взбудоражить - это реальная или мнимая надвигающаяся опасность относительно недвижимости или родных.

"Это время дано для того, чтоб оглянуться и сделать пару шагов назад, принимать решения очень аккуратно, с подозрением, положившись на свою интуицию. Негатив от внешнего мира будет очень силен, поэтому обходите стороной зависть, мстительность и нытье", - советует Арина.

Полнолуние 27 апреля в 6:31

Полнолуние будет проходить очень напряженным, в аспекте тау квадрата, в Скорпионе. Здесь будет присутствовать аспект печати несчастья или по-другому строгого учителя, аспект нерешительности, и все это будет жутко отнимать вашу энергию.

За два дня до и после может появиться некий пессимизм, меланхолия, депрессивность или просто плохое самочувствие. Так же такие аспекты вызывают зависть, жадность и различные фобии.

Постарайтесь в эти дни быть дисциплинированным, проявлять серьезность во всем и много работать - так вы сможете уйти от негативных мыслей и не поддаться на чужое токсичное влияние на вас.

Так как эмоциональность в эти дни будет повышена, то лучше избегать серьезных мероприятий и разговоров. С 26-го по 28-е неблагоприятно для финансовых операций, сделок, хирургических операций.