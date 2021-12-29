ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Аптечка на все случаи: нутрициолог рассказала, как помочь организму от переедания и похмелья

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 09:07
Аптечка на все случаи: нутрициолог рассказала, как помочь организму от переедания и похмелья Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Череда новогодних праздников может стать настоящим испытанием для всего организма: слишком много шампанского – похмелье, слишком много салата оливье – тяжесть в желудке.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram напомнила, что основа здоровья и хорошего самочувствия в эти дни – правильное и умеренное питание.

Аптечка на все случаи: нутрициолог рассказала, как помочь организму от переедания и похмельяИногда таблетки выручают (фото: pexels.com)

Она также рассказала, что стоит держать в аптечке, чтобы помочь своему организму в новогодние праздники при помощи натуральных средств, нутрицевтиков и медикаментов, если все же с чем-то перебрали.

  • Запаситесь ферментами из аптеки: например, фестал.
  • Можно принимать яблочный уксус до приема пищи, 1 ч. л на полстакана воды.
  • Если есть проблемы с кишечником, можно добавить споробиотики (споробактерин, бактистатин).
  • Позаботьтесь о работе желчного пузыря: кыст аль хинди, экстракт одуванчика, подорожника, популин, а также, возможно, пригодится артишок (хофитол в аптеке), 500 мг 2 раза в день до еды.
  • Важно нормализовать углеводный обмен, поэтому рекомендую во время всех праздников употреблять миоинозитол, он также хорошо работает и над микрофлорой в кишечнике.

Аптечка на все случаи: нутрициолог рассказала, как помочь организму от переедания и похмелья

Что делать, если "перебрали" салатов (фото: pexels.com)

  • Если плохо переносите вино, возможно, есть проблема с непереносимостью серы, молибден – в помощь, 100-500 мкг.
  • Также стоит подумать о печени (гепа-мерц, NAC при переносимости серы, фосфотедилхолин (фосфоглив), расторопша, при переносимости серы и если нет Жильбера).
  • Позаботьтесь о слизистых: фульвовые и гуминовые кислоты, цинк карнозин.
  • От отека поможет отвар из березовых почек или лимфомиозот по 15-20 капель до приема пищи 3 раза в день. Курс составляет 8-12 дней.
  • Похмельный синдром поможет вывести отвар лавзеи.
  • Также можно использовать энтеросорбенты: хитозан, энтеросгель, кокосовый уголь.

Внимание: перед пременением средств проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог рассказала, где брать кальций, всего три простых продукта.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Врачи назвали самый вредный сорт колбасы: лучше откажитесь от нее совсем
Врачи назвали самый вредный сорт колбасы: лучше откажитесь от нее совсем