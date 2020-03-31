Апрель 2020: Китайский календарь стрижек, влияющий на судьбу

Лунный календарь стрижек обещает рост волос, стойкую окраску и красивую прическу. Но состояние и рост волос — следствие генетики, состояния здоровья, гормональных и обменных процессов в организме. Да и волос растет не из кончика, словно пальма, а выталкивается из луковицы. Этот факт был известен китайской медицине, которая также использует астрологические циклы.

В Китае в зависимость от астрологических факторов ставится не рост волос, а жизненные обстоятельства. Эксперты киевской "Лаборатории фэн-шуй" подготовили краткий китайский календарь стрижек на апрель 2020 специально для читательниц РБК-Украина.

Если рядом с датой указано животное вашего года рождения, стрижка повлияет на вас особенно. Речь идет лишь о срезании волос, окрашивать можно в любой день. И главное правило: делайте это в светлое время суток.

Китайский календарь стрижек на Апрель 2020

1 апреля — обстоятельства, благоприятно влияющие на здоровье и продолжительность жизни у Крысы, Тигра, Дракона, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее, Лошади, Козе, Обезьяне.

2 апреля — небольшая болезнь, особенно у Быка, Дракона, Змеи, Козы, Собаки.

3 апреля — радостные обстоятельства у Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха. Не рекомендуется стричься Тигру и Кролику.

4 апреля — прояснение давно волнующей ситуации у Тигра, Кролика, Козы, Обезьяны. Стрижка не рекомендуется Крысе, Дракону, Змее.

5 апреля — опасное заболевание и угрожающие жизни обстоятельства, особенно у Дракона, Змеи, Обезьяны.

6 апреля — возможности для личностного роста у Козы, Собаки. Но неблагоприятно для Крысы.

7 апреля — улучшение качества жизни у Крысы, Быка, Кролика, Змеи, Лошади. Не рекомендуется Тигру, Обезьяне, Петуху, Собаке.

8 апреля — упадок жизненных сил, у Змеи и Лошади.

9 апреля — ухудшение капиллярного кровообращения, которое влияет на зрение и цвет лица. Стрижка неблагоприятна у Быка, Тигра, Дракона, Козы, Собаки.

10 апреля — финансовые потери, особенно у Тигра и Кролика.

11 апреля — возможности для наведения в жизни порядка, прояснения мышления у Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется Крысе и Свинье.

12 апреля — отсутствие средств к существованию и на элементарные потребности, особенно у Обезьяны.

13 апреля — опасное заболевание, особенно у Кролика.

14 апреля — обострение хронических заболеваний, особенно у Обезьяны и Петуха.

15 апреля — финансовый рост у Крысы, Быка, Дракона, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Змее, Лошади, Козе.

16 апреля — инфекционное заболевание у Быка, Дракона, Козы, Собаки.

17 апреля — повышение внутриглазного давления у Тигра, Кролика.

18 апреля — счастливые обстоятельства у Быка, Тигра, Кролика. Не рекомендуется Крысе, Свинье.

19 апреля — от стрижки лучше отказаться Петуху.

20 апреля — конфликтные ситуации. От стрижки лучше отказаться.

21 апреля — душевные терзания, жесткая потребность определиться у Обезьяны и Петуха.

22 апреля — осуждение ваших действий и новости о смерти у Крысы, Кролика, Змеи, Лошади, Свиньи.

23 апреля — обстоятельства, негативно влияющие на продолжительность жизни у Быка, Дракона, Лошади, Козы, Собаки.

24 апреля — ссоры и заболевания у Тигра и Кролика.

25 апреля — ссоры и заболевания у Крысы, Быка, Тигра, Свиньи.

26 апреля — от стрижки лучше отказаться Петуху, Собаке, Свинье.

27 апреля — улучшение здоровья и рост силы у Козы и Собаки.

28 апреля — рост доходов и финансовых возможностей у Крысы, Тигра, Змеи, Собаки, Свиньи. Не рекомендуется Быку, Козе, Обезьяне, Петуху.

29 апреля — финансовые и материальные потери у Змеи и Лошади.

30 апреля — осуждению ваших действий и неблагоприятные последствия у Быка, Дракона, Козы, Собаки.