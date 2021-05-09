Антициклон порадует украинцев теплой погодой, но без гроз не обойдется: где пройдут осадки

Погода в центральных регионах 9 мая

В Винницкой, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем около +13... +16 градусов.

В Полтавской области - без дождей, малооблачно. Столбики термометров днем будут колебаться между +12 и +15 градусами.

Погода на Западе Украины 9 мая

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в дневное время около +15... +19 градусов.

В Волынской и Тернопольской областях тоже без дождей. Столбики термометров днем покажут около +14... +17 градусов.

В Ровенской и Хмельницкой областях без осадков, небольшая облачность. Температура воздуха днем составит около +13... +16 градусов.

На Закарпатье тоже без дождей, малая облачность. Столбики термометров днем покажут +17... +20 градусов.

Погода в северных регионах 9 мая

В Киевской и Житомирской областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +13... +16 градусов.

В Черниговской и Сумской областях без дождей, тоже небольшая облачность. Столбики термометров днем будут колебаться между +12... +15 градусами.

Погода в восточных регионах 9 мая

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь, грозы. Температура воздуха днем ожидается около +12...+16 градусов.

Погода на Юге Украины 9 мая

В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров днем покажут около +15... +18 градусов.

В Николаевской, Запорожской и Херсонской областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит около +14... +17 градусов.

В Крыму тоже без дождей, будет небольшая облачность. Температура воздуха днем ожидается около +14... +17 градусов.