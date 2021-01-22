Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой: до утра не будем спать!

Ани Лорак приехала в Киев и уже несколько дней наслаждается столицей и встречей с близкими. Напомним, что украинская певица сменила свое место проживания на Россию, но, судя по всему, о Киеве она пока забыть не может. Так, на днях Лорак встретилась со своей кумой - спортсменкой Лилией Подкопаевой.

Об этом олимпийская чемпионка сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото с Каролиной (настоящее имя певицы).

"И до утра опять не будем спать", - подписала кадр Подкопаева.

Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

На фото Подкопаева и Лорак делают селфи у зеркала. Отметим, что Ани Лорак запечатлена в домашней одежде и без макияжа. Судя по снимку, она немного набрала в весе. Подписчики не оставили без внимания образ исполнительницы и написали в комментариях, что о нем думают.

Лилия, как вы естественная, на фоне....



А что в России не понравилось?

Встретились кумушки.

Лорак уже на себя не похожа. Докололась.

Подруженьки...

С хорошими друзьями всегда так.

Напомним, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева уже давно живет с семьей в США. Ани Лорак же купила дом в Подмосковье и переехала туда.

Как мы сообщали ранее, в Киеве артистка примерила на себя кардинально новый образ блондинки.

Тем временем экс-супруг Каролины Мурат Налчаджиоглу встречается с 24-летней пышногрудой брюнеткой и не стесняется хвастаться фото.