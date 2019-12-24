Анатолий Анатолич о семейных традициях и лучшем месяце в году: Новый год - это не только подарки

Ведущий программы «Ранок з Україною» и новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!» на канале «Украина» Анатолий Анатолич рассказал о праздновании Нового года, семейных традициях и желаниях на 2020 год.

Совсем скоро начинается предновогодняя суматоха. Расскажите, с чем у вас ассоциируются Новогодние праздники? (оливье, семья и т.п.)

– У меня это время ассоциируется с любимыми кинофильмами, с подарками для детей, запахами хвои и мандарин. Вокруг на улицах видишь яркие витрины, елки, гирлянды, все светится, моргает, переливается. По своей непередаваемой атмосфере декабрь – лучший месяц в году.

Верили ли в Деда Мороза и Святого Николая? Кто рассказал вам правду о том, что их не существует?

– Я верю во что-то прекрасное, доброе, мне хочется, чтобы такого было больше. А поскольку у меня есть дети, у меня не только усиливается чувство волшебства, а и ответственность за то, во что верят они. Поэтому я с удовольствием становлюсь частью сказочной истории. Мне никто не говорил о том, что Деда Мороза и Святого Николая не существует. Понимание того, что чудес в жизни не так уж много, пришло как-то само собой, с взрослением. Но я все равно борюсь с этим осознанием и стараюсь возвращать себя в состояние детства, когда ты веришь в чудо, Деда Мороза и зубную фею.

Анатолич: Главное – не количество подарков, а искренность желаний и вера в добро

А ваши дети все еще верят новогоднее чудо? Какие желания уже успели озвучить?

– Конечно, мои дети верят в чудеса! И у них огромное количество желаний. Я против того, чтобы ассоциация с Дедом Морозом проявлялась сугубо в материальных вещах – ведь это не только о подарках! Дети верят, что Дед Мороз имеет безграничную силу и может выполнить любое желание. Это накладывает определенный отпечаток на родителей, нам приходится объяснять, что главное – не количество подарков, а искренность желаний и вера в добро.

Вас возможно застать на кухне? Как долго проводите там время? Чем удивляете домашних?

– Меня почти невозможно застать на кухне. Я могу намазать на рисовый хлебец арахисовую пасту, порезать банан, положить его сверху и запить это все чаем. Это максимум моих кулинарных навыков. Я не получаю удовольствия от готовки, поэтому не занимаюсь ею.

Есть ли у вас любимое новогоднее (или просто зимнее блюдо)? Возможно, что-то передалось от родителей? Поделитесь каким-нибудь фирменным праздничным рецептом.

- Когда я представляю себе Новый Год, не могу отделаться от ощущения, что я просто обязан съесть оливье, мандарины, сельдь под шубой… И, конечно, обязательно съедаю. А еще с зимой у меня обязательно ассоциируется борщ, потому что им так круто обедать, зайдя куда-нибудь с мороза.

"Нравится американская традиция соревнований между соседями, кто интереснее и красивее украсит свой дом"

Вы уже планировали, как встретите Новый 2020 год? Где, в каком составе? Или будете продолжать рабочие будни?

– Я буду встречать Новый год на сцене, но моя семья будет со мной. Это будет новогодняя ночь в отеле Fairmont. Затем, в первых числах января мы с семьей на несколько дней отправимся в Одессу – это наша хорошая новогодняя традиция. А после этого поедем в тепло – штат Флорида. Мы любим бывать там в январе.

Ставите ли елку? Живую или декоративную? Возможно, по-особенному украшаете дом?

– В этом году мы решили приобрести две елки в горшке, чтобы высадить их во дворе после новогодних праздников. Это экологично и очень круто. А пока одна будет стоять в доме, а вторая – на улице. Мы украшаем весь дом гирляндами снаружи и внутри. Мне очень нравится американская традиция соревнований между соседями, кто интереснее и красивее украсит свой дом. Вопрос только в бюджетах: я бы потратил на это гораздо больше, но жена меня останавливает.

Анатолич: Неважно, куда вы отправитесь, главное, чтобы вы были вместе

Загадываете желание под елочку? Что в вашем вишлисте на 2020?

– Я в какой-то момент перестал думать о материальном, поэтому прошу, наверное, банальные вещи. Я хочу иметь возможность жить так, как я живу, получать удовольствие от жизни, от общения с интересными людьми, делать любимое дело, создавать что-то хорошее, путешествовать. А из материального – хочу себе одни черные брюки. Увидел в ЦУМе, не купил, теперь жалею.

Не планируете ли ехать в теплые страны во время новогодних каникул? Если да – то куда, если нет – чему планируете посвятить свободное время?

– Да, хотим отправиться всей семьей во Флориду в январе. Это уже третья наша ежегодная поездка в этот штат. А вообще, неважно, куда вы отправитесь, главное, чтобы вы были вместе с самыми дорогими людьми. Мы, например, перед отъездом точно сходим к елке на Софиевской площади, сходим в кино на какой-нибудь атмосферный фильм.

Есть ли у вас особенные новогодние или рождественские семейные или рабочие традиции?

– Мы обязательно с детьми смотрим фильмы «Один дома», они очень любят этот фильм, наряжаем елку все вместе. Мы покупаем наряды нашим животным, у нас собака и кошка. Вообще у нас часто появляется какое-нибудь новое занятие для всей семьи, так что и в этом году наверняка появится какая-нибудь новая традиция.

Было ли в ваше жизни такое, что приходилось отмечать Новый год в одиночестве? Или в каких-нибудь необычных обстоятельствах?

– Да, я часто встречаю Новый год на сцене, и это не всегда происходит рядом с моей семьей. Самый странный Новый год я встретил в автобусе, который заглох в самый неподходящий момент посреди города. Я тогда еще играл в КВН, и мы с командой выступали в нескольких местах за ночь. А когда переезжали на очередную локацию, застряли в снегах и не смогли выбраться. Это было не очень комфортно, но все равно круто, в хорошей компании, и я вспоминаю это время с улыбкой.

Верите ли, что, как и с кем Новый год встретишь, так его и проведешь?

– Я думаю, что прямо дословно это так не работает, иначе я бы постоянно был среди каких-то незнакомых людей, которые приходят на праздники, которые я веду в новогоднюю ночь. Я думаю, что дело в атмосфере: нужно встречать Новый год со светлыми мыслями, чистой душой. И когда желают оставить все плохое в уходящем году, – это не просто слова. Нужно быть морально готовым отпустить все плохое и впустить в дом и сердце хорошее.

Приходилось ли выступать в Новогоднюю ночь в необычных и забавных костюмах? Кем будут на праздник ваши дети? Возможно домашним животным тоже готовите костюмы?

– Нет, мой максимум – костюм Деда Мороза. Хотя, однажды в год свиньи я, кажется, таки наряжался поросенком. Но это было мило. А вообще я предпочитаю смокинг.

Мои девочки – мои принцессы, поэтому и образы у них будут соответствующие – диснеевских принцесс. В красивых платьях, с изящными прическами… Этот Новый год мы встретим вместе с Джамалой. Девочки очень любят ее песни, так что новогодняя ночь запомнится им надолго.

Для животных мы приготовим милые костюмы оленей, и они тоже станут частью нашего праздника.

Анатолий Анатолич дома отличается, от того которого видят зрители на экранах? Чем?

– Дома я спокойнее. Мне хорошо, уютно, я наслаждаюсь временем со своей семьей. Это идеальное время.

У вас достаточно тяжелый график, расскажите, как расслабляетесь: травяной чай, успокоительное, немного вина?

– Я читаю хорошую книгу или смотрю хороший фильм, иногда могу себе позволить выпить новозеландского Sauvignon Blanc. Но бокала мне будет достаточно на весь вечер. Алкоголь – это скорее часть социализации для меня, я чаще пью в компании, чем один, но все равно больше бокала за вечер обычно себе не позволяю.

Вам лучше среди природы или среди людей? Не влияет ли ваша популярность на общение с окружающими? Вы прячетесь/маскируетесь в Киеве?

– Моя узнаваемость не раздражает меня. Сегодня, например, я был в стоматологической клинике, и медсестра сказала мне: «Удачи вам в ваших шоу». Это было очень приятно услышать. Я социальный человек, мне лучше среди людей. Но среди близких людей. Среди близких людей и, желательно, на природе?

Чем удивил и чем запомнился 2019 год? Что он изменил в вашей жизни?

– Это был прекрасный год, который доказал мне, что я на правильном пути. Мои дети повзрослели, я стал мудрее, покорил еще несколько вершин. Наша жизнь – это, наверное, гонка, борьба, и если подходить к вопросу философски, то финиша никто не в силах достичь при жизни. Поэтому я бы не хвастался своими победами, а скорее гордился бы процессом того, что я делал, чем занимался в 2019. Это была действительно во многом полезная работа – не только для меня, но и для общества, что меня очень конечно тешит. И я не пошел в депутаты, видите? Тоже удивительно.

Ваша вторая половинка – тоже творческий человек, у вас, наверное, постоянный конфетно-букетный период?

Мы стараемся минимизировать наши разговоры о работе, насколько это возможно. Мы взрослые самодостаточные люди, сильные каждый в своем. Я стараюсь делать для жены сюрпризы – например, говорю: давай в воскресенье на один день съездим в Одессу, пройдемся, вечером поужинаем, увидимся с друзьями – а в понедельник вернемся. Она говорит: «Ох, столько дел, столько дел…». Но я стараюсь Юлу вырывать все-таки из рабочих будней. Или, например, неожиданно отвезти в Сан-Франциско, это тоже был очень милый сюрприз. Она увидела сюжет про тюрьму Алькатрас, её очень впечатлила эта история, и я решил показать это место вживую. Это был, мне кажется, классный сюрприз – не только для неё, но и для самого себя тоже.

Чем и как балуете друг друга?

Ну вот сюрпризами балуем, вниманием. Cayenne могу подарить (смеется).

Вам больше нравится получать или дарить подарки?

Со временем я понял, что мне все равно нравится дарить. Я начал получать от этого удовольствие. Кайфовать от того, что ты что-то отдаешь, очень круто, но нужно время, чтобы к этому прийти.

Как долго подбираете подарок – любите удивлять или действовать по наводке?

Я стараюсь удивлять! Я не люблю банальные подарки, не люблю цветы в праздники – мне кажется, это всегда очень банально. Если восьмое марта – то все должны быть с цветами. Круто, когда цветы пятого марта или одиннадцатого, но не восьмого.

"Брегите себя и свои семьи"

А вспомните моменты, когда вас обрадовал и разочаровал подарок любимого или дорогого человека, что это было? А, может, как-то вы не угадали?

Бывало такое, что я не угадывал, конечно. Но и жена не угадывала. Помню, она подарила мне дорогую рубашку, которая стоила очень дорого, и она мне не понравилась. Если я не «попадаю» с подарком, дарю что-то другое. Поэтому мы стараемся некоторые подарки обсуждать. Но, например, автомобиль я дарил на свой вкус, хотя это была важная покупка. Это было моё решение, и я рад, что подарок полностью подошел, хотя, если бы он не понравился жене, то это было бы неприятно и для нашей семьи, и для ее бюджета.

Что бы пожелали себе и своей семье в Новом 2020 году?

Я желаю себе своей семье и всем семьям, которые сейчас это читают, быть в гармонии с собой, уважать, любить друг друга. Только так мы сможем добиться поставленных задач – только с поддержкой близких людей. Берегите себя и свои семьи!