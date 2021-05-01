Alyona Alyona сделала интимное признание: "знаю, что многих это ранит"

Украинская рэп-звезда Alyona Alyona (Алена Савраненко) откровенно высказалась об интимной жизни и поделилась собственным опытом в любовных отношениях, а также дала советы женщинам о сексе.

Рэперша отметила, что все девушки обманывают партнеров в постели об оргазме, и она - не исключение.

"Все врут, да. И я. До определенного сознательного возраста, чтобы не обидеть мужчину, все женщины врут об оргазме. Было. И с мужчиной тоже было: "Ой, было хорошо!" Ну не хотелось обижать, это правда. Я знаю, что многих это ранит", - сказала Alyona Alyona.

Однако при этом важно осознавать, что обманывая партнера, ты не искренен и с собой, лишая настоящего удовольствия, или вообще получаешь то, что тебе не нравится.

"Но я поняла, что и мне хочется этого кайфа", - призналась артистка.

Алена обратила внимание, что необходимо искренне говорить в постели с партнером о близости, иногда даже демонстрировать те или иные нюансы.

"Тропиночку эту прорисовывать. И указывать! Говорить не только "вот мне нравится", а говорить во время секса: "эй, а сделай вот так это-то-это". И я поняла, что если ты чего-то хочешь, то пока ты не скажешь об этом, никто тебя не поймет. Полунамеков вообще никто не понимает! Или говори, или еще лучше - покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздаст, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать", - объяснила знаменитость.

Alyona Alyona подчеркнула, что больше не врет в постели, и уже давно.

Также артистка добавила, что лично для нее в сексе получение оргазма не является самоцелью.

"Нет. Я могу заниматься сексом без оргазма, для меня это ОК. Я ловлю кайф от всего этого процесса", - сказала рэперша.

Видео: Alyona Alyona откровенно высказалась об интиме