Alyona Alyona зробила інтимне зізнання: "знаю, що багатьох це ранить"

Українська реп-зірка Alyona Alyona (Олена Савраненко) відверто висловилася про інтимне життя і поділилася власним досвідом в любовних стосунках, а також дала поради жінкам про секс.

Про це артистка розповіла в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі Dialog Hub .

Реперка зазначила, що всі дівчата обманюють партнерів у ліжку про оргазм, і вона - не виняток.

"Всі брешуть, так. І я. До певного свідомого віку, щоб не образити чоловіка, всі жінки брешуть про оргазм. Було. І з чоловіком теж було: "Ой, було добре!" Ну не хотілося ображати, це правда. Я знаю, що багатьох це ранить", - сказала Alyona Alyona.

Однак при цьому важливо усвідомлювати, що обманюючи партнера, ти не щирий і з собою, позбавляючи справжнього задоволення, або взагалі отримуєш те, що тобі не подобається.

"Але я зрозуміла, що і мені хочеться цього кайфу", - зізналася артистка.

Олена звернула увагу, що необхідно щиро говорити в ліжку з партнером про близькість, іноді навіть демонструвати ті чи інші нюанси.

"Стежечку цю промальовувати. І вказувати! Говорити не тільки "ось мені подобається", а говорити під час сексу: "гей, а зроби ось так це-то-се". І я зрозуміла, що якщо ти чогось хочеш, то поки ти не скажеш про це, ніхто тебе не зрозуміє. Напівнатяків взагалі ніхто не розуміє! Або говори, або ще краще - покажи. Можеш показати спочатку сама, а людина потім відтворить, де там ерогенна зона, і де потрібно натиснути, або поцілувати", - пояснила знаменитість.

Alyona Alyona наголосила, що більше не бреше в ліжку, і вже давно.

Також артистка додала, що особисто для неї в сексі отримання оргазму не є самоціллю.

"Ні. Я можу займатися сексом без оргазму, для мене це ОК. Я ловлю кайф від усього цього процесу", - сказала реперка.

Відео: Alyona Alyona відверто висловилася про інтим