Alyona Alyona зробила інтимне зізнання: "знаю, що багатьох це ранить"
Українська реп-зірка Alyona Alyona (Олена Савраненко) відверто висловилася про інтимне життя і поділилася власним досвідом в любовних стосунках, а також дала поради жінкам про секс.
Про це артистка розповіла в інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі Dialog Hub.
Реперка зазначила, що всі дівчата обманюють партнерів у ліжку про оргазм, і вона - не виняток.
"Всі брешуть, так. І я. До певного свідомого віку, щоб не образити чоловіка, всі жінки брешуть про оргазм. Було. І з чоловіком теж було: "Ой, було добре!" Ну не хотілося ображати, це правда. Я знаю, що багатьох це ранить", - сказала Alyona Alyona.
Однак при цьому важливо усвідомлювати, що обманюючи партнера, ти не щирий і з собою, позбавляючи справжнього задоволення, або взагалі отримуєш те, що тобі не подобається.
"Але я зрозуміла, що і мені хочеться цього кайфу", - зізналася артистка.
Олена звернула увагу, що необхідно щиро говорити в ліжку з партнером про близькість, іноді навіть демонструвати ті чи інші нюанси.
"Стежечку цю промальовувати. І вказувати! Говорити не тільки "ось мені подобається", а говорити під час сексу: "гей, а зроби ось так це-то-се". І я зрозуміла, що якщо ти чогось хочеш, то поки ти не скажеш про це, ніхто тебе не зрозуміє. Напівнатяків взагалі ніхто не розуміє! Або говори, або ще краще - покажи. Можеш показати спочатку сама, а людина потім відтворить, де там ерогенна зона, і де потрібно натиснути, або поцілувати", - пояснила знаменитість.
Alyona Alyona наголосила, що більше не бреше в ліжку, і вже давно.
Також артистка додала, що особисто для неї в сексі отримання оргазму не є самоціллю.
"Ні. Я можу займатися сексом без оргазму, для мене це ОК. Я ловлю кайф від усього цього процесу", - сказала реперка.
Відео: Alyona Alyona відверто висловилася про інтим
Раніше повідомлялося, що Alyona Alyona зізналася, що за час карантину вона поправилася на 15 кілограмів.
Також ми писали про те, що нещодавно Alyona Alyona відповіла хейтерам на своє фото в стилі ню, загорнувшись в український синьо-жовтий прапор.