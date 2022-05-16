Алина Паш после победы Kalush на Евровидении пожаловалась на травлю: "остаюсь тотальным врагом"

"Стараешься делать все, что можешь для Украины, признаешь и извиняешься за ошибки прошлого, но все равно остаешься тотальным врагом для определенной публики, потому что очевидно до настоящих врагов дотянуться трудновато, а так есть утешение - всегда можно уколоть своего любимого антигероя на трендах соцсетей", - написала певица.

Она добавила, что общественное мнение и интернет работают таким образом, что на худшие поступки "других деятелей" закрываются глаза, "потому что не модно".

Признаком же сильного и осознанного общества, по мнению Алины, является умение прощать и признавать ошибки друг друга.

В чем суть скандала с Евровидением и Алиной Паш

Напомним, что Алина Паш стала победительницей Нацотбора на Евровидение 2022 и должна была представлять Украину с песней "Тіні забутих предків".

Однако артистке вспомнили поездку в Крым и фото на фоне Кремля. Алина Паш даже предоставила справку, что НЕ ездила в аннексированный Крым через российскую границу, однако оказалось, что документ поддельный.

Как оказалось, сотрудник команды певицы сделал поддельную справку не ожидая от пограничной службы официального ответа.

Впоследствии певицу дисквалифицировали за нарушение правил Нацотбора.