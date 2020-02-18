Как за 7 минут распознать свою половинку: советы эксперта «Одруження наосліп»

В Украине и во всем мире уже давно популярны форматы Speed ​​dating (быстрые свидания), на которых можно встретить свою вторую половинку. Мужчинам и женщинам дается до 10 минут на знакомство, и за это время им нужно понять, хотят ли они увидеться второй раз. Так, в самую романтичную неделю этой зимы психолог проекта «Одруження наосліп» (телеканал «1+1») Ирина Кириченко посетила один из таких клубов, чтобы дать участникам несколько полезных советов.

Большинство мужчин и женщин приходят на быстрые свидания ради того, чтобы найти свою вторую половинку, но не всегда знают, как это правильно делать. Ирина Кириченко рассказала, как всего за 7 минут понять, насколько человек вам подходит. Психолог утверждает, что на первом свидании распознать свою половинку очень сложно, но взаимная симпатия может возникнуть, если знать, как себя вести.

№1 У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление

На первом свидании важно продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы у человека возникло желание встретиться еще раз. Например, в одном из эпизодов «Одруження наосліп», который вскоре выйдет на телеканале «1+1», был показательный пример. На проект пришел фитнес-тренер, который в жизни сразу привлекает внимание: симпатичный, харизматичный, пользуется популярностью у женщин. Но на свадьбу он надел костюм, который на 2 размера больше, ведь одолжил его у брата. Невесте мужчина не понравился, однако, из-за того, что они жили в одном доме, у него был шанс все исправить. В реальной жизни у вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление, поэтому смотрите, чтобы костюм хорошо сидел.

№2 Уверенность в себе

Очень важно, в каком состоянии вы приходите на свидание. Вы должны быть расслаблены и уверены в себе, ведь страх блокирует все ваши сильные качества. Нужно воспринимать свидания, как опыт, но не относиться к ним, как к экзамену, от которого зависит жизнь. И помните, даже если второго свидания не произойдет, то это вовсе не означает, что вы никому больше не понравитесь.

№3 Критерии поиска

Для того, чтобы выбрать вторую половинку, важно четко понимать, какого человека вы хотите видеть рядом с собой. Если вы знаете, кто вам нужен, то выбираете среди тех людей, которые отвечают критериям, все остальные люди просто отсеиваются. Если у вас нет четкого перечня характеристик, то будет много разочарований и расставаний.

№4 Интересуйтесь своим партнером

Когда вы на первом свидании, определите, какая перед вами цель - прорекламировать себя или узнать о человеке, который напротив вас. Когда мы хотим понять, чем живет другой человек, какие у него ценности, чем интересуется, то задаем вопросы. Так вы понимаете, хотите ли видеть этого человека во второй раз. Если вы больше рекламируете себя, то это чаще отталкивает, потому что есть ощущение, что человек вам не интересен.

№5 Второе свидание в тот же день

Если на быстром свидании вы понравились друг другу, то лучше в этот же вечер продолжить встречу, пока эмоции еще не утихли, и есть желание лучше узнать человека. Вероятность сделать второй шаг и построить отношения в таком случае выше, чем если пара решит отложить следующую встречу.

Еще больше советов от психолога Ирины Кириченко о том, как построить крепкие отношения, смотрите каждый вторник в проекте «Одруженна наосліп». В новом выпуске в поисках любви на реалити-шоу придет настоящий эстет, успешный врач-стоматолог, который учился в Нью-Йорке и ищет хорошую, умную девушку. Проанализировав запросы героя, практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем - решили, что лучше мужчине подойдет известная блогерша Елена. А вот сможет ли, на первый взгляд, идеальная пара построить отношения, зрители увидят уже сегодня в 22:45 на телеканале «1+1».