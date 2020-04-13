5 признаков, что отношения могут не пережить карантин

Коронавирус для многих стал настоящим испытанием. Не только потому, что несет угрозу здоровью, но и потому, что разрушает отношения. Как понять, что карантин может стать крахом для вашей пары?

Ведущий «Кохання на виживання» на Новом канале Олег Кензов сам пережил два тяжелых расставания. Даже образование психолога не уберегло его от сердечных ран. Он знает не понаслышке, на какие «звоночки» в отношениях нужно обратить внимание.

Вы не выносите общества друг друга

Раньше вы могли «сбежать» из отношений на работу или учебу, теперь вам приходится безвылазно находиться под одной крышей. Партнер вас раздражает, смущает или вы даже чувствуете отвращение к нему. Это повод задуматься.

Вы не чувствуете поддержки

Карантин – сложный период для многих людей. Неопределенность с будущим способна подкосить даже самых «крепких орешков». Если в трудные времена вторая половинка доставляет вам больший стресс, чем сами обстоятельства – скорее всего, у таких отношений нет будущего. В паре важна поддержка друг друга и взаимопомощь.

Вы скандалите

Выяснять отношения в паре – это нормально. Ненормально, когда большинство разговоров заканчиваются скандалом. Стоит открыть рот одному, как второй «становится в позу» и начинаются словесные баталии. Хуже, когда при этом вы унижаете друг друга. У вас такой случай? Тогда карантин может закончиться разрывом отношений.

Вы чувствуете безразличие

Вам абсолютно все равно, заболеете ли вы или ваш партнер, чем он занят, и насколько ему сложно сейчас. Главное, чтобы это все быстрее закончилось.

Вы не строите совместные планы

Вы не мечтаете, как после карантина вместе уедете в отпуск в Италию или за город на прогулку по любимому лесу. А если вы об этом и думаете, то видите будущее без второй половинки и планируете его только для себя.

У вас нет физического контакта

Вы перестали обниматься и целоваться. Совсем не прикасаетесь друг к другу. О сексе вообще нет речи. Да что говорить, вы даже в глаза друг другу смотреть не можете. Это говорит о том, что между вами образовалась пропасть.

Конечно, «рубить с плеча» и собирать чемоданы сразу после карантина, возможно, и не стоит. Но задуматься о том, что ваши отношения выглядят нездорово – нужно. Любовь – не рабство, где должно быть плохо, а оазис, куда каждый раз хочется возвращаться.