UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

45-летняя Наталья Могилевская начала новую жизнь: звезду застукали со статным красавцем

Автор: Светлана Мащенко

Наталья Могилевская начала новую жизнь этой весной. Звезда переехала в новые апартаменты в Киеве - на левом берегу Днепра (ж/м "Осокорки"). Коттедж небольшой, но очень уютный.

О новом этапе жизни звезды рассказали журналисты программы "Викриття" на канале KYIV.LIVE.

45-летняя звезда занимается дома духовными практиками, и похоже, она влюблена.

Могилевская много лет жила в центре Киева на Шелковичной, в квартире одной из "сталинок".

Интересно, что у Могилевской есть недвижимость на Печерске. А домик на первой линии Днепра в "Осокорках" певица арендует, и планирует провести тут все лето.

До Днепра от коттеджа всего пятьдесят метров, однако собственного пляжа нет.

Соседи говорят, что певица часто медитирует на террасе, предпочитает заниматься йогой и другими духовными практиками.

Артистка любит позавтракать на воздухе диетическим пудингом с зернами чиа. А потом отправиться на прогулку со своим лабрадором по кличке Айя.

Но это не самое интересное - звезда выгуливала не только собаку, но и нового мужчину - статного красавца, который сопровождал Могилевскую на пляже.

Отметим, что по слухам Наталья еще недавно встречалась с бизнесменом Олегом Рыжовым, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса.

Видео: Наталья Могилевская начала новую жизнь

Не так давно она также высказалась о возможном материнстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Наталья Могилевская
Читайте также
Как же глупо: Могилевская сверкнула стройными ножками и спровоцировала сеть заявлением
Ищу радость и облегчение: Могилевская рассказала, как проходит ее день в локдаун
Прогноз погоды