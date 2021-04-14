45-летняя Наталья Могилевская начала новую жизнь: звезду застукали со статным красавцем
Наталья Могилевская начала новую жизнь этой весной. Звезда переехала в новые апартаменты в Киеве - на левом берегу Днепра (ж/м "Осокорки"). Коттедж небольшой, но очень уютный.
О новом этапе жизни звезды рассказали журналисты программы "Викриття" на канале KYIV.LIVE.
45-летняя звезда занимается дома духовными практиками, и похоже, она влюблена.
Могилевская много лет жила в центре Киева на Шелковичной, в квартире одной из "сталинок".
Интересно, что у Могилевской есть недвижимость на Печерске. А домик на первой линии Днепра в "Осокорках" певица арендует, и планирует провести тут все лето.
До Днепра от коттеджа всего пятьдесят метров, однако собственного пляжа нет.
Соседи говорят, что певица часто медитирует на террасе, предпочитает заниматься йогой и другими духовными практиками.
Артистка любит позавтракать на воздухе диетическим пудингом с зернами чиа. А потом отправиться на прогулку со своим лабрадором по кличке Айя.
Но это не самое интересное - звезда выгуливала не только собаку, но и нового мужчину - статного красавца, который сопровождал Могилевскую на пляже.
Отметим, что по слухам Наталья еще недавно встречалась с бизнесменом Олегом Рыжовым, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса.
Видео: Наталья Могилевская начала новую жизнь
Не так давно она также высказалась о возможном материнстве.