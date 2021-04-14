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45-летняя Наталья Могилевская начала новую жизнь: звезду застукали со статным красавцем

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 11:59
45-летняя Наталья Могилевская начала новую жизнь: звезду застукали со статным красавцем Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Светлана Мащенко

Наталья Могилевская начала новую жизнь этой весной. Звезда переехала в новые апартаменты в Киеве - на левом берегу Днепра (ж/м "Осокорки"). Коттедж небольшой, но очень уютный.

О новом этапе жизни звезды рассказали журналисты программы "Викриття" на канале KYIV.LIVE.

45-летняя звезда занимается дома духовными практиками, и похоже, она влюблена.

Могилевская много лет жила в центре Киева на Шелковичной, в квартире одной из "сталинок".

Интересно, что у Могилевской есть недвижимость на Печерске. А домик на первой линии Днепра в "Осокорках" певица арендует, и планирует провести тут все лето.

До Днепра от коттеджа всего пятьдесят метров, однако собственного пляжа нет.

Соседи говорят, что певица часто медитирует на террасе, предпочитает заниматься йогой и другими духовными практиками.

Артистка любит позавтракать на воздухе диетическим пудингом с зернами чиа. А потом отправиться на прогулку со своим лабрадором по кличке Айя.

Но это не самое интересное - звезда выгуливала не только собаку, но и нового мужчину - статного красавца, который сопровождал Могилевскую на пляже.

Отметим, что по слухам Наталья еще недавно встречалась с бизнесменом Олегом Рыжовым, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса.

Видео: Наталья Могилевская начала новую жизнь

Не так давно она также высказалась о возможном материнстве.

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