45-летняя Наталья Могилевская начала новую жизнь: звезду застукали со статным красавцем

Наталья Могилевская начала новую жизнь этой весной. Звезда переехала в новые апартаменты в Киеве - на левом берегу Днепра (ж/м "Осокорки"). Коттедж небольшой, но очень уютный.

45-летняя звезда занимается дома духовными практиками, и похоже, она влюблена.

Могилевская много лет жила в центре Киева на Шелковичной, в квартире одной из "сталинок".

Интересно, что у Могилевской есть недвижимость на Печерске. А домик на первой линии Днепра в "Осокорках" певица арендует, и планирует провести тут все лето.

До Днепра от коттеджа всего пятьдесят метров, однако собственного пляжа нет.

Соседи говорят, что певица часто медитирует на террасе, предпочитает заниматься йогой и другими духовными практиками.

Артистка любит позавтракать на воздухе диетическим пудингом с зернами чиа. А потом отправиться на прогулку со своим лабрадором по кличке Айя.

Но это не самое интересное - звезда выгуливала не только собаку, но и нового мужчину - статного красавца, который сопровождал Могилевскую на пляже.

Отметим, что по слухам Наталья еще недавно встречалась с бизнесменом Олегом Рыжовым, который владеет бутиками мужской одежды премиум-класса.

Видео: Наталья Могилевская начала новую жизнь