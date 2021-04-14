45-річна Наталя Могилевська почала нове життя: зірку застукали зі статним красенем

Наталя Могилевська почала нове життя цієї весни. Зірка переїхала в нові апартаменти в Києві на лівому березі Дніпра (ж/м "Осокорки"). Котедж невеликий, але дуже затишний.

Про новий етап життя зірки розповіли журналісти програми "Викриття" на каналі KYIV.LIVE.

45-річна зірка займається вдома духовними практиками, і схоже, вона закохана.

Могилевська багато років жила в центрі Києва на Шовковичній, в квартирі однієї зі "сталінок".

Цікаво, що у Могилевської є нерухомість на Печерську. А будиночок на першій лінії Дніпра "Осокорках" співачка орендує, і планує провести тут все літо.

До Дніпра від котеджу всього п'ятдесят метрів, однак власного пляжу немає.

Сусіди кажуть, що співачка часто медитує на терасі, воліє займатися йогою та іншими духовними практиками.

Артистка любить поснідати на повітрі дієтичним пудингом із зернами чіа. А потім відправитися на прогулянку зі своїм лабрадором на прізвисько Айя.

Але це не найцікавіше - зірка вигулювала не лише собаку, але і нового чоловіка - статного красеня, який супроводжував Могилевську на пляжі.

Зазначимо, що за чутками Наталя ще недавно зустрічалася з бізнесменом Олегом Рижовим, який володіє бутіками чоловічого одягу преміум-класу.

Відео: Наталя Могилевська почала нове життя