24 января не дарите подарки и не одалживайте деньги: что можно и нельзя делать в день Федосея

Праздник 24 января (коллаж РБК-Украина)

Какой сегодня праздник. 24 января христиане почитают преподобного Феодосия Великого, который жил на рубеже V и VI веков, отшельника и основателя общежительного монашества в Палестине.

Народное название праздника - День Федосея-Весняка или Федосеев день, и с этой датой связаны поверья о происках нечистой силы, обряды, как отвести беду и защитить семью от болезней и сохранить достаток, и традиций гадать об урожае и погоде.

Согласно церковным преданиям, Феодосий, который с юношеских лет решил посвятить себя Богу, по дороге в Иерусалим повстречал преподобного Симеона Столпника. Он получил благословение и услышал пророчество о своем предстоящем пастырском служении. Феодосий ушел в пустыню и 30 лет жил в пещере, прославился своими проповедями, организовал общину христиан, устроил дома для паломников и больницы.

Легенды гласят, что Феодосий основал первый общежительный монастырь - Лавра Феодосия Великого - на том месте, где чудесным образом загорелся холодный уголек в его кадиле, когда он шел по пустыне. Скончался преподобный в возрасте 105 лет, и его похоронили в пещере трех волхвов.

В этот день именины отмечают: Степан, Владимир, Федор, Виталий, Иосиф, Михаил, Николай.

10 января православные чтят память преподобного Феодосия Великого (фото из открытых источников)

Традиции этого дня

Издавна на украинских землях в День Федосея-Весняка бытовало поверье, что лучше не выходить сегодня на улицу из дома, так как нечистая сила, которая бродит по земле в период Святок, напускает на людей опасные морозы и можно было заболеть лихорадкой. Кстати, дурной приметой также считали необычное тепло в этот день - говорили, что "от январской весны добра не жди".

Защищались от злых духов и трясовиц, окуривая дома и помещения, а также топили овин и парились в банях.

Еще практиковали такой способ - вешали на дерево или ограду старый сапог и произносили заговор: "Как никому не нужен этот старый сапог, так чтобы и врагам моим не было до меня дела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

А чтобы отогнать лихорадку от детей, их укутывали в шкуру животного или кожух на всю ночь.

Какие поверья в Федосеев день

Многие поверья были связаны с животными в этот день. Считалось, что если сегодня скулит собака и ворчит кот, то их хозяин скоро сильно заболеет.

Чужая кошка во дворе предвещала известия о смерти.

Что нельзя делать в этот день

Дурной приметой считалось стричь волосы и обрезать ногти.

В этот день не было принято одалживать деньги, иначе можно было три месяца в долгах жить.

Нельзя было поднимать платок, лежащий на земле на дороге, чтобы не подобрать чужую беду.

Считалось нехорошей приметой также дарить подарки чужим людям - в противном случае можно было вынести достаток из семьи.

Главные приметы в Федосеев день

Оттепель в этот день предвещала раннюю и затяжную весну.

Если сегодня выдался морозный день, значит холода продлятся до позднего посева яровых.

Если в небе редкие облака - скоро ударят сильные морозы.

Снегопад рано утром предвещал суровые и продолжительные морозы.

Если овцы беспокойно себя ведут и громко блеют - жди вскоре ненастье.

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