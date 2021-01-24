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24 січня не даруйте подарунки і не позичайте гроші: що можна і не можна робити в день Федосія

Неділя 24 січня 2021 06:50
24 січня не даруйте подарунки і не позичайте гроші: що можна і не можна робити в день Федосія
Свято 24 січня (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Яке сьогодні свято. 24 січня християни вшановують преподобного Феодосія Великого, який жив на рубежі V і VI століть, пустельника і засновника спільножительного чернецтва в Палестині

Народна назва свята - День Федосія-Весняка або Федосіїв день, і з цією датою пов'язані повір'я про підступи нечистої сили, обряди, як відвести біду і захистити сім'ю від хвороб і зберегти достаток, і традицій гадати про врожай і погоду.

Згідно з церковним переказами, Феодосій, який з юнацьких років вирішив присвятити себе Богові, дорогою в Єрусалим зустрів преподобного Симеона Стовпника. Він отримав благословення і почув пророцтво про своє майбутнє пастирське служіння. Феодосій пішов у пустелю і 30 років жив у печері, прославився своїми проповідями, організував громаду християн, влаштував будинки для прочан і лікарня.

Легенди свідчать, що Феодосій заснував перший чернецький монастир - Лавра Феодосія Великого - на тому місці, де чудесним чином загорівся холодний вуглик в його кадилі, коли він йшов пустелею. Помер преподобний у віці 105 років, і його поховали в печері трьох волхвів.

В цей день іменини відзначають: Степан, Володимир, Іван, Ілля, Йосип, Михайло, Микола.

24 січня не даруйте подарунки і не позичайте гроші: що можна і не можна робити в день Федосія

10 січня православні вшановують пам'ять преподобного Феодосія Великого (фото з відкритих джерел)

Традиції цього дня

  • Здавна на українських землях в День Федосія-Весняка побутувало повір'я, що краще не виходити сьогодні на вулицю з дому, оскільки нечиста сила, яка вештається землею в період Святок, напускає на людей небезпечні морози і можна було захворіти на лихоманку. До речі, поганою прикметою також вважали незвичайне тепло в цей день - говорили, що "від січневої весни добра не жди".
  • Захищалися від злих духів і трясовиць, окурюючи будинки і приміщення, а також топили стодола і парилися в лазні.
  • Ще практикували такий спосіб - вішали на дерево або огорожу старий чобіт і промовляли заговор: "Як нікому не потрібен цей старий черевик, так щоб і ворогам моїм не було до мене справи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".
  • А щоб відігнати лихоманку від дітей, їх кутали в шкуру тварини або кожух на всю ніч.

Які повір'я в Федосіїв день

Чимало повір'їв були пов'язані з тваринами у цей день. Вважалося, що якщо сьогодні скавучить собака і бурчить кіт, то їх господар скоро сильно захворіє.

Чужа кішка у дворі віщувала звістки про смерть.

Що не можна робити в цей день

  • Поганою прикметою вважалося стригти волосся та обрізати нігті.
  • В цей день не було заведено позичати гроші, інакше можна було три місяці жити в боргах.
  • Не можна було піднімати хустку, що лежить на землі на дорозі, щоб не підібрати чужу біду.
  • Вважалося недоброю прикметою також дарувати подарунки чужим людям - в іншому випадку можна було винести достаток сім'ї.

Головні прикмети в Федосіїв день

  • Відлига у цей день передвіщала ранню і затяжну весну.
  • Якщо сьогодні видався морозний день, то холод триватиме до пізнього посіву ярових.
  • Якщо в небі рідкісні хмари - скоро вдарять сильні морози.
  • Снігопад рано вранці віщував суворі й тривалі морози.
  • Якщо вівці неспокійно поводяться і голосно бекають - чекай незабаром на негоду.

Раніше ми розповідали про сприятливі дні для шлюбу, вказані у церковному календарі весіль та вінчань у 2021 році.

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