ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До +20 и солнце: в каких областях погода порадует украинцев теплом

Новина українською → Воскресенье 11 апреля 2021 07:00
До +20 и солнце: в каких областях погода порадует украинцев теплом Погода в Украине 11 апреля будет солнечной и теплой (иллюстративное фото: canva.com)
Автор: Анна Киселева

Погода в Украине в воскресенье, 11 апреля, будет теплой, сухой и солнечной. Синоптики прогнозируют повышение температуры до + 20 градусов на западе страны. Минимальные показатели тепла ожидаются на востоке и в Крыму, где столбики термометров опустятся до +11… +13 градусов в светлое время суток.

Такой прогноз опубликовали специалисты Укргидрометцентра и синоптик Наталья Диденко.

По данным Украинского гидрометцентра, во всей Украине в воскресенье ожидается солнечная погода. На западе температура составит +13 ... +18 градусов. В центральных и северных регионах ситуация будет похожей. На востоке же будет холоднее: днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов.

В южных областях тоже без осадков, будет светить солнце. Там следует ожидать +11...+15 градусов.

В Киеве 11 апреля прогнозируют тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов.

До +20 и солнце: в каких областях погода порадует украинцев теплом

Погода в Украине 11 апреля (карта: meteo.gov.ua)

"11 апреля повсюду, во всех частях, во всех уголках Украины будет светить солнце, будет сухая погода, а в среде апрельских градусов наконец проснется совесть и они достигнут днем +12...+18 градусов. А в воскресенье на Западе даже и +20 градусов", - подчеркнула в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Но синоптик предупредила, что такая теплая и солнечная погода будет сохраняться недолго. По ее данным в середине недели на западе страны может выпасть снег.

Напомним, что ранее мы публиковали детальный прогноз на эти выходные и начало следующей недели. Сообщалось о грозовых ливнях, похолоданиях и даже возможном снеге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни Наталка Диденко Укргидометцентр синоптик Погода
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Праздники и выходные в мае 2021: такого месяца не было давно
Праздники и выходные в мае 2021: такого месяца не было давно