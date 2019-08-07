11 дней высокого искусства: 16 августа в Киеве стартует фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Фото: пресс-служба фестиваля Bouquet Kyiv Stage

Это — более 25 концертов, 70 кинопоказов, художественные и фотовыставки, театрализованные экскурсии, беседы под ясенем и интерактивные активности для всей семьи.

Фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage будет проходить в Киеве уже во второй раз — с 16 по 26 августа. Масштабное событие организует культурный центр «Дом Мастер Класс». На 11 дней исторический центр Киева превратится в территорию концентрированного искусства — музыкального, визуального, театрального, киноискусства. Кураторы фестиваля подготовили действительно мощную программу, объединив в ней очень разные — жанрово, тематически и задушевно — события. Главной темой этого года является «Звуки города».

В основе фестиваля — музыка. Гости смогут посетить более 25 концертов классической, современной камерной и симфонической, джазовой, электронной, экспериментальной музыки, выступления украинских и зарубежных групп, оркестров и всемирно известных солистов и дирижеров.

Музыкальная программа разделена на два потока: «Площади и холмы» и «Птицы и цветы». Открывает фестиваль — 16 августа в 19:00 — концерт музыки Виктории Полевой «Маргиналии». Вечернее направление «Птицы и цветы» в этот же день – в 21:00 – открывает норвежский музыкант Ейстен Севог в тандеме с солисткой Бенедикт Торгет.

Среди учасников музыкальной программы, куратором которой является музыковед Любовь Морозова, — пианист Алексей Гринюк и скрипач Андрей Белов, проект Open Opera Ukraine и украино-австрийский дирижер Илья Король, американо-израильский джазовый пианист Гай Минтус, оперные певцы Тэмми Генсрад и Николас Ишервуд (США), французская группа Trio Elysée, ансамбль из Швейцарии Ensemble Proton Bern, австрийский квартет Airborne Extended, этно-группа ДахаБраха, концерт «ТЕЛЬНЮК: Сестры», коллектив Nota Bene Chamber Group, электронные группы Ptakh_Jung, Dz'ob и «Сон Совы», украинский джазовая певица Лаура Марти и американский джазовый пианист Миша Цыганов, джазовая певица с редким диапазоном голоса Назгуль Шукаева, коллектив Kiev Tango Project и много других.

Сразу пять оркестров — New Era Orchestra, Национальный Президентский оркестр, Kyiv Fantastic Orchestra, «Виртуозы Киева» и «Киевские солисты» – примут участие в фестивале.

Здесь будут проходить и девятидневные воркшопы с дирижерско и вокального искусства, организованные компанией U Artist Music (США). Участники будут из США, Канады, Японии, Китая, Кореи, Франции, Австрии и Украины. Финальным аккордом интенсива станут четыре концерта.

Кроме мощной музыкальной программы, на фестивале Bouquet Kyiv Stage запланирована не менее мощная кинопрограмма, которую лучше всего характеризует термин «Кинобукет». В течение девяти дней, с 17 по 25 августа в 19:00, можно будет посмотреть лучшие украинские короткометражные ленты последних нескольких лет.

Программа каждого дня – это букет фильмов, сформированний при непосредственном участия оргкомитетов фестивалей, премий и кинопроектов: Киевский Кинобукет; букет от Одесского международного кинофестиваля; букет от «Современного украинского кино»; букет от проекта «Смотри украинское»; букет от Docudays UA; букет от кинофестиваля «Открытая ночь»; букет от Киевского международного кинофестиваля «Молодость», а также букет «Золотой Дзиги» от Украинской Киноакадемии и букет от Международного кинофестиваля анимационных фильмов КРОК. В общем – более 70 фильмов.

На фестиваль стоит идти и за визуальным искусством. Здесь будет проходить выставка украинского живописца, графика и монументалиста Александра Дубовика «Белый Букет», художественная выставка «Автопортрет с букетом», которая охватывает 55 картин, написанных 31 художником, фотопроект Киры Кузнецовой «За пять минут до начала ...» и выставка Виктории Зубенко «Остановись. Смотри. Искусство».

Кураторы фестиваля продумали программу так, чтобы было интересно людям всех возрастов и с разным эстетическим опытом. Для родителей с детьми от рождения запланирован фортепианный концерт в две руки от проекта Baby Mozart 26 августа в 11:00, постарше детям будут интересны интерактивные программы от шведского художественного коллектива MELO (запланирована также программы для детей с аутизмом — 24 августа в 12:00). MELO подготовили и хореографический воркшоп с пластического танца для пожилых людей 22 августа в 16:00. Стоит посетить и театрализованные экскурсии «Софией Киевской» с 24 по 26 августа.

Отдельным направлением фестиваля является беседы под ясенем со знаковыми для украинской культуры людьми ежедневно в 17:00 и 19:00.

Все события будут происходить на двух основных локациях: концерты, театральные представления и интерактивные программы будут проходить под открытым небом — в саду «Софии Киевской». А кинопоказы — в камерном помещении музея «Золотые ворота». Организаторы события позиционируют фестиваль как подарок городу, поэтому вход на все события свободный. Гостям мероприятия нужно будет оплатить только за вход в «Софии Киевской» и «Золотые ворота» — 50 гривен.