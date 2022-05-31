Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее
Фото: Как стать счастливее прямо сейчас (freepik)
Многие люди недовольны своей жизнью и считают себя несчастными. Однако в большинстве таких случаев, счастье зависит только от вас самих. Поэтому вставайте с дивана и начинайте действовать, но сначала прочитайте нашу статью.
О способах стать счастливыми пишет канадский психолог индийского происхождения Гимабинду Вирабомма, пишет Quora.
Эти 10 вещей надо сделать, чтобы прямо сейчас стать счастливее
- Встаньте утром и сходите в спортзал (на пробежку, на спортплощадку). Вспотев в спортзале вы получите заряд на весь день.
- Подумайте о карьерном росте. Обновляйте свои навыки и развивайтесь прямо сейчас.
- Смейтесь - посмотрите комедийное шоу, поговорите с кем-то, но не забывайте смеяться. Находите радость в мелочах жизни.
- Оцените себя - сегодня вы сделали фантастическую работу. Найдите время, чтобы оценить, как вы выросли. И не сравнивайте себя с кем-то другим - у каждого свой путь.
- Займитесь хобби - узнайте что-то новое, чему вы всегда хотели научиться, но не могли.
- Подышите свежим воздухом, сходите на прогулку, ведь это правда, что природа лечит.
- Не думайте о прошлом и его ошибках - вы не можете изменить прошлое, думая о нем, и вы не можете сформировать будущее, слишком думая о нем.
- Побудьте эгоистом, когда это необходимо. Найдите время для себя и позаботьтесь о себе.
- Практикуйте медитацию и некоторые дыхательные упражнения йоги - эти упражнения полезны для нашей нервной системы.
- Простите тех, кто сделал вам больно и не ложитесь спать в плохом настроении.