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Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 11:35
Эти 10 вещей нужно сделать прямо сейчас, чтобы стать счастливее Фото: Как стать счастливее прямо сейчас (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Многие люди недовольны своей жизнью и считают себя несчастными. Однако в большинстве таких случаев, счастье зависит только от вас самих. Поэтому вставайте с дивана и начинайте действовать, но сначала прочитайте нашу статью.

О способах стать счастливыми пишет канадский психолог индийского происхождения Гимабинду Вирабомма, пишет Quora.

Эти 10 вещей надо сделать, чтобы прямо сейчас стать счастливее

  1. Встаньте утром и сходите в спортзал (на пробежку, на спортплощадку). Вспотев в спортзале вы получите заряд на весь день.
  2. Подумайте о карьерном росте. Обновляйте свои навыки и развивайтесь прямо сейчас.
  3. Смейтесь - посмотрите комедийное шоу, поговорите с кем-то, но не забывайте смеяться. Находите радость в мелочах жизни.
  4. Оцените себя - сегодня вы сделали фантастическую работу. Найдите время, чтобы оценить, как вы выросли. И не сравнивайте себя с кем-то другим - у каждого свой путь.
  5. Займитесь хобби - узнайте что-то новое, чему вы всегда хотели научиться, но не могли.
  6. Подышите свежим воздухом, сходите на прогулку, ведь это правда, что природа лечит.
  7. Не думайте о прошлом и его ошибках - вы не можете изменить прошлое, думая о нем, и вы не можете сформировать будущее, слишком думая о нем.
  8. Побудьте эгоистом, когда это необходимо. Найдите время для себя и позаботьтесь о себе.
  9. Практикуйте медитацию и некоторые дыхательные упражнения йоги - эти упражнения полезны для нашей нервной системы.
  10. Простите тех, кто сделал вам больно и не ложитесь спать в плохом настроении.

Ранее мы писали, как правильно общаться с ребенком, чтобы он был успешен.

Также психолог дала советы, которые могут изменить жизнь.

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