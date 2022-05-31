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Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими

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Вівторок 31 травня 2022 11:35
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими Фото: Як стати щасливіше прямо зараз (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Багато людей незадоволені своїм життям і через це вважають себе нещасливими. Однак у більшості таких випадків, щастя залежить тільки від вас самих. Тож вставайте з дивана, й починайте діяти, але спершу прочитайте нашу статтю.

Про способи стати щасливими пише канадський психолог індійського походження Гімабінду Вірабомма, пише Quora.

Ці 10 речей треба зробити, щоб просто зараз стати щасливіше

  1. Встаньте вранці і сходіть в спортзал (на пробіжку, на спортмайданчик). Спітнівши в спортзалі ви отримаєте заряд на весь день.
  2. Подумайте про кар'єрне зростання. Оновлюйте свої навички і розвивайтесь просто зараз.
  3. Смійтеся - подивіться комедійне шоу, поговоріть з кимось, але не забувайте сміятися. Знаходьте радість у дрібницях життя.
  4. Оцініть себе - сьогодні ви зробили фантастичну роботу. Знайдіть час, щоб оцінити, як ви виросли. І не порівнюйте себе з кимось іншим - у кожного свій шлях.
  5. Займіться хобі - дізнайтеся щось нове, чого ви завжди хотіли навчитися, але не могли.
  6. Подихайте свіжим повітрям - сходіть на прогулянку, адже це правда, що природа лікує.
  7. Не думайте про минуле і його помилки - ви не можете змінити минуле, думаючи про нього, і ви не можете сформувати майбутнє, надто думаючи про нього.
  8. Побудьте егоїстом, коли це необхідно. Знайдіть час для себе, і попіклуйтеся про себе.
  9. Практикуйте медитацію та деякі дихальні вправи йоги - ці вправи корисні для нашої нервової системи.
  10. Простіть тих, хто зробив вам боляче і не лягайте спати в поганому настрої.

Раніше ми писали, як правильно спілкуватися з дитиною, щоб вона була успішна.

Також психолог дала поради, які можуть змінити життя.

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