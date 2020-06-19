10 интерьерных решений благодаря телевизорам Samsung

Мы решили сакцентировать внимание на 10 основных причинах, по которым новые дизайнерские телевизоры Samsung The Frame и Samsung The Serif из "черного" прямоугольника могут превратиться в решение, которое будет дополнять интерьер, а не просто занимать полезное пространство.

Возможность органично "вписать" телевизор в цветовую палитру помещения и время от времени "освежать" свой дизайн

Телевизор The Frame, обрамленный элегантной сменной рамкой, создает имитацию деревянной рамы, наподобие настоящей картины. 4 доступных цвета (черный, белый, ореховый и бежевый) позволяют не только выбрать рамку под дизайн своего интерьера, но и создавать новые акценты.

Иметь свою персональную арт-галерею дома – это реально

Чтобы "оживить" экран, когда телевизор «засыпает», в Samsung реализовали режим "Искусство", в который The Frame переходит автоматически после выключения. С помощью встроенного приложения "Art Store", благодаря которому доступно более 1200 работ известных художников и фотографов из крупнейших галерей и музеев мира: Прадо, Альбертина, Тейт, Уффици, Лувр, музей Виктории и Альберта, Magnum Photos, LUMAS, вы легко сможете наслаждаться мировыми шедеврами прямо у себя дома.

Идеальное крепление

Согласитесь, что телевизор в оформлении под картину, свисающий со стены, выглядел бы нелепо. Но в Samsung предусмотрели возможность установить его на стену идеально ровно – без зазора и видимых проводов благодаря креплению No Gap Wall Mount и тонкому почти прозрачному кабелю One Invisible Connection. Кстати, телевизор можно не только повесить на стену, но и установить на изящную подставку-мольберт. Стильно!

Эстетичность и функциональность 2 в 1

Если вы не только эстет, но и ценитель функцональности, выбирайте дизайнерский телевизор The Serif, разработанный Samsung в сотрудничестве с самыми известными в мире промышленными дизайнерами мебели Ronan & Erwan Bouroullec. Дизайнеры специально старались уйти от традиционной для телевизора формы. Благодаря этому корпус телевизора получился не только необычным, но и функциональным, ведь его верхнюю грань можно использовать в качестве подставки. Cовременный дизайн by Bouroullec – это еще и дизайн 360, металлическая основа и стильная, функциональная рамка вокруг телевизора.

Уютная атмосфера в доме вместо "черного" прямоугольника

Когда The Serif выключен, его дисплей тоже может оставаться активным, для этого предназначен интерьерный режим Serif Ambient. С ним телевизор может подстраиваться под фактуру и цвет стен, а также воспроизводить время, прогноз погоды, фотографии или загруженные произведения искусства.

Идеальное решение для меломанов

Уникальной для The Serif является функция, которая позволяет подключить телевизор к смартфону, просто положив девайс на верхнюю грань. Реализовано это через встроенный модуль NFC. Выводите любимую музыку на динамики телевизора и наслаждайтесь.

100% цветовой объем и невероятное качество изображения

Дисплей в The Frame и The Serif имеет разрешение 4К и построен на основе матрицы QLED, которая обеспечивает отображение 100% цветового объема и передает точные и насыщенные цвета на любом уровне яркости. А поддержка стандарта HDR10+ позволяет видеть даже мельчайшие детали без потери качества изображения в темных или светлых сценах.

Реальный звук

Саунд — не менее важная часть. В телевизорах The Frame и The Serif за него отвечает фирменный процессор Quantum 4К. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют звук в зависимости от сцены на экране.

Телевизор – как центральный хаб для девайсов умного дома

Флагманские модели The Frame и The Serif поддерживают сервис SmartThings, с помощью которого можно управлять устройствами умного дома прямо с телевизора.

Один пульт для всех домашних устройств

С помощью универсального пульта One Remote, можно автоматически "подхватывать" и напрямую управлять всеми устройствами в вашем доме, что идеально удобно.

Подводя итоги, хочется отметить, что дизайнерские телевизоры The Frame и The Serif способны гармонично дополнить интерьер, подарить эмоции и сделать ваш дом современным и уютным.

Телевизор Samsung The Serif