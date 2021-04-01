1 апреля не начинайте новые дела и не кричите: что можно и нельзя делать на Грязную Дарью

1 апреля православные христиане почитают память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в Риме в III веке и пострадали за Веру.
В народе праздник в эту дату прижился под названием Грязная Дарья или Дарья-повалиха, так как к этому дню активно таяли сугробы на дорогах, а вешние воды заливали поля и дворы.
В этот день именины отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.
На украинских землях издавна считали, что в эту дату просыпается домовой. Чтобы его задобрить после затянувшейся спячки, принято было оставлять угощения: хлеб и молоко. Также иногда в домах устраивали небольшие представления. Особо смелые пытались домового обмануть, для чего говорили друг другу неправду.
Так, обычай разыгрывать друг друга 1 апреля - как сейчас говорят в День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха - появился очень давно.
Напомним, ранее мы писали о праздниках и выходных в апреле 2021 года, который обещает стать уникальным месяцем.