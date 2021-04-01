1 апреля не начинайте новые дела и не кричите: что можно и нельзя делать на Грязную Дарью

1 апреля православные христиане почитают память святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в Риме в III веке и пострадали за Веру.

В народе праздник в эту дату прижился под названием Грязная Дарья или Дарья-повалиха, так как к этому дню активно таяли сугробы на дорогах, а вешние воды заливали поля и дворы.

В этот день именины отмечают: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, София.

Традиции этого дня

На украинских землях издавна считали, что в эту дату просыпается домовой. Чтобы его задобрить после затянувшейся спячки, принято было оставлять угощения: хлеб и молоко. Также иногда в домах устраивали небольшие представления. Особо смелые пытались домового обмануть, для чего говорили друг другу неправду.

Так, обычай разыгрывать друг друга 1 апреля - как сейчас говорят в День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или День смеха - появился очень давно.

Что нельзя делать в этот день

В этот день запрещено ругаться и кричать, иначе нарушителям грозит несчастье.

Также верили, что плакать, даже от счастья, в этот день - плохая примета, и за слезы сейчас ждет серьезная беда через полгода.

Считалось, что начинать новые дела в этот день не стоит - иначе они не принесут хорошего результата, а все усилия станут напрасными.

Говорили, что девушкам в этот день нельзя оборачиваться на женский голос, иначе весь год придется пробыть в одиночестве.

Главные приметы этого дня