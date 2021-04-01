1 квітня не починайте нові справи і не кричіть: що можна і не можна робити на Брудну Дарину
1 квітня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Хрисанфа і Дарії, які жили в Римі в III столітті та постраждали за Віру.
В народі свято в цю дату прижилося під назвою Брудна Дарина або Дар'я-повалиха, оскільки до цього дня активно танули замети на дорогах, а весняні води заливали поля і двори.
У цей день іменини відзначають: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.
Традиції цього дня
На українських землях здавна вважали, що в цю дату прокидається домовик. Щоб його задобрити після тривалої сплячки, заведено було залишати частування: хліб і молоко. Також іноді у хатах влаштовували невеликі вистави. Особливо сміливі намагалися домовика обдурити, для чого говорили один одному неправду.
Так, звичай розігрувати один одного 1 квітня - як зараз кажуть у День дурня (April Fools' Day або All Fool's Day) або День сміху - з'явився дуже давно.
Що не можна робити в цей день
- У цей день заборонено лаятись і кричати, інакше порушникам загрожує нещастя.
- Також вірили, що плакати, навіть від щастя, у цей день - погана прикмета, і за сльози зараз чекає серйозна біда через пів року.
- Вважалося, що починати нові справи у цей день не слід, інакше вони не принесуть позитивного результату, а всі зусилля стануть марними.
- Говорили, що дівчатам в цей день не можна обертатися на жіночий голос, інакше весь рік доведеться пробути в самоті.
Головні прикмети цього дня
- Якщо сьогодні видався теплий і ясний день, значить літо буде сухе і вітряне.
- Якщо в цей день іде дощ, то влітку не буде посухи.
- Якщо сьогодні лежить сніг, то це віщувало прохолодне літо з рясними опадами.
- Якщо вночі не видно зірок, значить погода найближчим часом буде теплою.
- Яка погода 1 квітня - така і в жовтні.
Нагадаємо, раніше ми писали про свята і вихідні у квітні 2021 року, який обіцяє стати унікальним місяцем.