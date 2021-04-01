1 квітня не починайте нові справи і не кричіть: що можна і не можна робити на Брудну Дарину

1 квітня православні християни вшановують пам'ять святих мучеників Хрисанфа і Дарії, які жили в Римі в III столітті та постраждали за Віру.

В народі свято в цю дату прижилося під назвою Брудна Дарина або Дар'я-повалиха, оскільки до цього дня активно танули замети на дорогах, а весняні води заливали поля і двори.

У цей день іменини відзначають: Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Софія.

Традиції цього дня

На українських землях здавна вважали, що в цю дату прокидається домовик. Щоб його задобрити після тривалої сплячки, заведено було залишати частування: хліб і молоко. Також іноді у хатах влаштовували невеликі вистави. Особливо сміливі намагалися домовика обдурити, для чого говорили один одному неправду.

Так, звичай розігрувати один одного 1 квітня - як зараз кажуть у День дурня (April Fools' Day або All Fool's Day) або День сміху - з'явився дуже давно.

Що не можна робити в цей день

У цей день заборонено лаятись і кричати, інакше порушникам загрожує нещастя.

Також вірили, що плакати, навіть від щастя, у цей день - погана прикмета, і за сльози зараз чекає серйозна біда через пів року.

Вважалося, що починати нові справи у цей день не слід, інакше вони не принесуть позитивного результату, а всі зусилля стануть марними.

Говорили, що дівчатам в цей день не можна обертатися на жіночий голос, інакше весь рік доведеться пробути в самоті.

Головні прикмети цього дня